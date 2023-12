Carl-Thiem-Klinikum Cottbus soll nach Empfehlung Uniklinik werden (CTK).

Jetzt steht es fest: Das Land Brandenburg plant den Aufbau eines Innovationszentrums Universitätsmedizin (IUC) in Cottbus. Der Bericht der Expertenkommission unter Leitung von Prof. Dr. Einhäupl wurde heute in Potsdam vorgestellt. Heute ist ein Tag großer Freude für uns! Für unsere Mitarbeiter, für die

Patienten – für die gesamte Region", freit sich CTK-geschäftsführer Dr. Götz

Brodermann in einer ersten Reaktion. "Wir werden mit dem Innovationszentrum

Universitätsmedizin Cottbus künftig nicht nur weiterhin hochqualitative

medizinische Versorgung anbieten können, sondern darüber hinaus

Forschungsklinikum und Digitales Leitkrankenhaus. Der Bericht der

Expertenkommission ist der nächste Schritt zur Umsetzung der

Universitätsmedizin in Cottbus und gibt eine klare Richtung vor.

Forschungsschwerpunkt des Universitätsklinikums soll die

Gesundheitssystemforschung sein. Grundlage dafür wird ein digitales Netzwerk

von Akteuren in der Gesundheitsversorgung in der Modellregion Lausitz."

In einer Pressemitteilung des Landes dazu heißt es:

Die Expertenkommission empfiehlt, an der Brandenburgischen Technischen

Universität Cottbus-Senftenberg (BTU_CS) eine Medizinische Fakultät zu gründen

und das kommunale Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (CTK) zu einem

Universitätsklinikum in Landesträgerschaft sowie zu einem „Digitalen

Leitkrankenhaus“ auszubauen.

Ministerpräsident Woidke: „Der Aufbau einer staatlichen Universitätsmedizin in

Cottbus ist – neben dem Bahnwerk - das ambitionierteste Projekt für die Lausitz

im Rahmen des Kohleausstiegs. Mit den Empfehlungen der Kommission ist ein

wichtiger und guter Anfang gemacht. Ich bedanke mich bei Professor Einhäupl und

bei allen Mitgliedern der Kommission für ihr Engagement für die Lausitz und das

Land Brandenburg. Ich freue mich, dass die Kommission bereit ist, das Projekt

weiter zu begleiten. Das IUC soll Strahlkraft weit über die Lausitz und die

Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg hinaus entfalten. Es ist eines der größten

und anspruchsvollsten Projekte der Landesregierung in dieser Legislaturperiode.

Wir schaffen damit Arbeitsplätze, sichern die wohnortnahe medizinische

Versorgung und bilden Medizinerinnen und Mediziner sowie weitere medizinnahe

Fachkräfte für das Ge-sundheitssystem von Morgen aus. Die Arbeit zur Umsetzung

des Projektes ist nicht zu Ende, sondern beginnt jetzt. Das wird für alle

beteiligten Partner sehr herausfordernd und anstrengend sein, und wir haben

noch einen weiten Weg vor uns.“

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle Dr. Manja Schüle: „Mit seinen

geplanten Schwerpunkten Gesundheitssystemforschung und Digitalisierung des

Gesundheitswesens ist das IUC ideal dafür geeignet, gänzlich neue

Versorgungsmodelle zu entwickeln, unter wissenschaftlicher Begleitung in der

Modellregion Gesundheit Lausitz zu erproben und daraus Best-Practice-Modelle

für das ganze Land zu entwickeln. Unser Ziel ist es, das Innovationszentrum

Universitätsmedizin Cottbus zu einem überregionalen Kompetenzzentrum der

Gesundheitssystementwicklung auszubauen.“

Quelle: CTK, 03.08.2021