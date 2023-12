13% weniger stationäre Krankenhausbehandlungen im Jahr 2020 (Destatis).

Corona-Pandemie führt zu deutlich weniger Behandlungsfällen: Fast 2,5 Millionen weniger Krankenhausbehandlungen und gut 690 000 weniger Operationen als im Vorjahr. 176 100 Menschen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt . WIESBADEN – Die Corona-Pandemie hatte im Jahr 2020 deutliche

Auswirkungen auf die Zahl der stationären Behandlungsfälle und Operationen in den deutschen

Krankenhäusern: Insgesamt wurden 16,4 Millionen Patientinnen und Patienten in

den allgemeinen Krankenhäusern stationär behandelt. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 13 % beziehungsweise fast 2,5

Millionen Fälle weniger als im Vorjahr. Besonders stark war der Rückgang in der

ersten Corona-Welle im April 2020 mit über einem Drittel (-35 %) weniger

stationärer Behandlungsfälle als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Operationen

ging im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 9,7 % auf 6,4 Millionen zurück. Mit

oder wegen einer Corona-Infektion wurden 176 100 Menschen behandelt. Ein

Drittel (33 %) davon waren über 80-Jährige, ein weiteres gutes Drittel (36 %)

war 60 bis 80 Jahre alt.

[...]

Viele Behandlungen ausgesetzt, nur wenige Fachgebiete mit steigenden

Fallzahlen

Die Zahl stationärer Krankenhausbehandlungen war im Jahr 2020 in fast allen

Bereichen rückläufig. Besonders deutlich sanken die Zahlen in medizinischen

Fachgebieten, in denen nicht dringend erforderliche Behandlungen ausgesetzt

werden konnten, um Klinikkapazitäten freizuhalten. Am stärksten waren die

Rückgänge in der Rheumatologie (-21,5 %), der Hals-, Nasen-Ohren-Heilkunde

(-21,2 %) und der Pädiatrie (-20,5 %). Steigende Fallzahlen wiesen lediglich

die Fachabteilungen Kardiologie (+3,0 %), Gastroenterologie (+2,6 %) und

Geburtshilfe (+0,7 %) auf.

Menschen ab 60 Jahren besonders häufig mit oder wegen COVID-19 im Krankenhaus

Mit oder wegen einer COVID-19-Infektion wurden insgesamt 176 100 Patientinnen

und Patienten behandelt. Jüngere Menschen waren davon deutlich weniger

betroffen als ältere: 33 % der Menschen, die aufgrund einer COVID-19- Diagnose

im Krankenhaus behandelt wurden, waren über 80 Jahre alt. 60 bis 80-Jährige

machten 36 % dieser Patientinnen und Patienten aus, 31 % waren jünger. In den

Monaten November (54 282 Fälle), Dezember (49 990 Fälle) und Oktober (23 919

Fälle) wurden die meisten Behandlungen mit oder wegen einer COVID-19-Infektion

durchgeführt, in den Monaten Januar (61 Fälle), Februar (312 Fälle) und Juli (1

949 Fälle) die wenigsten. Die tatsächliche Zahl der COVID-19-Behandlungsfälle

im November und Dezember ist dabei höher als die angegebenen Zahlen, da in die

Statistik für das Jahr 2020 nur diejenigen Fälle eingehen, die bis zum

Jahresende entlassen wurden. Patientinnen und Patienten, die über den

Jahreswechsel im Krankenhaus waren, fließen in die Statistik für das Jahr 2021

ein.

Patientinnen und Patienten ab 60 Jahren am häufigsten am Darm operiert

6,4 Millionen der 16,4 Millionen stationär in allgemeinen Krankenhäusern in

Deutschland behandelten Personen im Jahr 2020 wurden operiert. Das waren 39,4 %

der stationär behandelten Patientinnen und Patienten. Gegenüber dem Vorjahr

ging die Zahl der Operationen um 9,7 % oder 690 000 Fälle zurück. Mehr als die

Hälfte (53 %) der Personen, die sich 2020 während ihres Krankenhausaufenthaltes

einer Operation unterziehen mussten, waren 60 Jahre und älter. Dabei wird eine

Person mehrfach gezählt, wenn sie mehrmals operiert wurde.

Zu den häufigsten Operationen in der Altersgruppe der ab 60-Jährigen zählten

mit 262 250 Maßnahmen sogenannte „andere Operationen am Darm“, bei denen zum

Beispiel Verwachsungen gelöst oder Darmabschnitte aufgedehnt werden (-8,0 % zum

Vorjahr). Danach folgten endoskopische Operationen an den Gallengängen (216

502, +0,2 %) und das Einsetzen von Hüftgelenk-Prothesen (191 956, -6,3 %).

Quelle: Destatis, 22.09.2021