Mitarbeiter im Medizincontrolling m/w/d Diakonie-Klinikum Stuttgart

Das Diakonie-Klinikum Stuttgart sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.diakonie-klinikum.de

Diakonie-Klinikum Stuttgart

Mitarbeiter im Medizincontrolling

Teilzeit

75%

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Selbstständige Kodierung stationärer Behandlungsfälle auf Grundlage aktueller Regelungen (DKR, ICD-10, OPS etc.)

- Mitwirkung an der Bearbeitung erlösrelevanter Anfragen der Kostenträger und des MDK und lückenlose Dokumentation der Fälle im klinikeigenen Dokumentationssystem

- Optimierung der Dokumentation in Zusammenarbeit mit den Pflegekräften und den Ärzten

- Umsetzung der jährlichen Veränderungen im DRG-System

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kurvenvisiten

- Begleitung der Quartalsgespräche

- Eine Veränderung und/oder Erweiterung des Aufgabenfeldes ist möglich