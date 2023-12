Durchbruch bei Verhandlungen zur Entlastung von Pflegekräften (Charité).

Die Verhandlungsgruppen der Charité – Universitätsmedizin Berlin - und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) haben sich auf ein Eckpunktepapier als Grundlage zur Vereinbarung eines Tarifvertrages Gesundheitsfachberufe Charité geeinigt. Ziel ist die Entlastung der Beschäftigten. Die

Streikmaßnahmen werden ausgesetzt und es ist von beiden Seiten angestrebt, innerhalb von fünf Wochen einen Tarifvertrag abzustimmen und

den Gremien vorzulegen.

Dazu erklärt Carla Eysel, Vorstand Personal und Pflege der Charité: „Wir sind

sehr zufrieden, dass wir bei den Eckpunkten ein gemeinsames Ergebnis erreicht

haben. Die Gesundheitsfachberufe, vor allem aber die Pflege, steht vor großen

Herausforderungen. Ein Tarifvertrag ist dabei ein wichtiger Meilenstein in

unserer Gesamtstrategie 2030. Wir gehen davon aus, dass wir durch die

getroffenen Regelungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger im Beruf

halten können, mehr Pflegekräfte ihren Stellenanteil erhöhen und wir verstärkt

akademisierte Mitarbeitende aus den Gesundheitsfachberufen gewinnen

können.“

Melanie Guba, ver.di-Verhandlungsführerin: „Mit der Einigung auf die Eckpunkte

sind wir unserem Ziel der nachhaltigen Entlastung der Beschäftigten der Charité

einen großen Schritt nähergekommen, der Tarifvertrag wird einen Meilenstein der

Entlastung setzen. Dieses Ergebnis konnten wir nur erzielen, weil die

Beschäftigten entschlossen, aktionsbereit und mit einem langen Atem für ihre

Interessen eintreten. Die Einigung trägt dazu bei, die Gesundheitsberufe

attraktiver und die Versorgung von Patientinnen und Patienten sicherer zu

machen. ver.di war mit den Forderungen nach der Festlegung von

Mindestbesetzungsregelungen für alle Stationen und Bereiche, der Regelung eines

Belastungsausgleichs sowie der Forderung nach der Verbesserung der

Ausbildungsbedingungen in die Tarifauseinandersetzung gegangen, alle

Forderungen werden nun mit diesem Ergebnis adressiert.“

Um eine Entlastung für die Pflegekräfte an der Charité zu erreichen, sollen

mehr als 700 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege in den

nächsten drei Jahren eingestellt werden. Die Bemessungslogik ist für

bettenführende Bereiche und Intensivstationen angepasst worden, ebenso die

Besetzungsregelungen unter anderem für Operationssäle und Zentrale

Notaufnahmen. Außerdem wird ein Belastungsausgleich mit einem Punktesystem

(CHEPS) eingeführt, in dem zum einen ein Freizeitausgleich eingeplant ist, zum

anderen aber auch die Möglichkeit besteht, in Erholungsbeihilfen,

Kinderbetreuungszuschüsse, Altersteilzeitkonten und Sabbaticals zu investieren.

Belastungspunkte erhalten Pflegekräfte beim Unterschreiten der

Besetzungsregelungen, hohem Leasingeinsatz oder nach Gewaltsituationen.

Zudem soll es wesentliche Veränderungen für Auszubildende geben, unter anderem

durch die Einführung von drei neuen Ausbildungsstationen und einer

multiprofessionellen Intensiv-Lernstation, einer Dienstplansicherheit zwei

Monate im Voraus und einer Ausweitung der Betreuungszeit der sogenannten

Praxisanleitenden, die sich um eine strukturierte Einführung von Auszubildenden

kümmern.

Die Charité hat sich bereits im vergangenen Jahr auf den Weg gemacht, die

Gesundheitsfachberufe strategisch und langfristig attraktiver zu gestalten.

Daher will das Unternehmen ganz konkret, verlässlich und kontinuierlich bessere

Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege schaffen. Die

Charité hat in den letzten Jahren einen Zuwachs an Pflegekräften zu verzeichnen

und will weitere neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. Der Vorstand

will aber auch langfristig den Arbeitsalltag auf den Stationen verändern. Mit

den geplanten Maßnahmen wird das Universitätsklinikum einen deutlichen Schritt

nach vorne machen.

Quelle: Charité, 08.10.2021