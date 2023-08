Nachhaltigkeit von Krankenhäusern bald weiteres Entscheidungskriterium für Patienten (DGOU).

Professor Dr. Dieter C. Wirtz, Kongresspräsident des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin, schaut mit Sorge auf die steigende Umweltbelastung durch Krankenhäuser: Krankenhäuser produzieren einen Mülltsunami. Die Müllproduktion an deutschen Krankenhäusern ist ökologisch

nicht vertretbar.“ Dabei sieht der Experte als Ursache eine Überregulierung und mahnt zudem zum Umdenken beim Energieverbrauch an, um das Emissionsaufkommen im

Gesundheitssektor zu senken. Wirtz erkennt in dieser Problematik eine Chance

für Krankenhäuser und Umwelt: „Nachhaltigkeit wird für Patienten ein

Entscheidungskriterium bei der Krankenhauswahl.“

Auf den Gesundheitssektor entfallen weltweit 4,5 Prozent des gesamten

Emissionsaufkommens. Dies entspricht dem globalen Kohlendioxidausstoß des Luft-

und Schifffahrtsverkehrs zusammen. In Deutschland liegt dieser Wert bei etwa

fünf Prozent. Der Kohlendioxidausstoß zusammen mit dem gestiegenen

Müllaufkommen, das vor allem im OP durch komplexes Equipment,

Sterilisationsprozeduren und hohe Hygieneanforderungen entsteht, alarmieren

Wirtz. Er fordert die Politik auf, die gesetzlichen Regularien, wie Implantate

und Instrumente anzuwenden sind, den ökologischen Herausforderungen umgehend

anzupassen. Grundsätzlich erwartet der Chefarzt ein Umdenken im

Gesundheitswesen: „Krankenhäuser müssen sich zur Energie- und Abfallminimierung

mehr in Richtung Ressourcenreduktion, Wiederverwendung und mehr Recycling

orientieren. Auch die Politik ist hier gefragt: Überregulierte Vorschriften

müssen abgeschafft werden.“ Neben dem Handeln der Politik sieht er auch eine

weitere Motivation, schnell und effektiv die ökologische Bilanz eines

Krankenhauses zu verbessern: als Krankenhaus die Nachhaltigkeit als Marketing-

und Standortvorteil zu verstehen.

Mülltsunami an deutschen Krankenhäusern

Professor Wirtz betrachtet mit Sorge die Zunahme des Mülls an deutschen

Krankenhäusern und ist sich sicher: „Weniger Verpackung bedeutet nicht weniger

Patientensicherheit.“ Als ursächliches Problem macht Wirtz mehrere Komponenten

für die Müllsteigerung aus und nennt Beispiele: Dokumentationsvorgaben, die

eine separate Lognummer für jedes Implantat vorsehen und somit individuelle,

zusätzliche Verpackungen beanspruchen; Hygienebestimmungen, die

Mehrfachverpackungen pro Produkt erfordern; Einmalinstrumente, die keine

Wiederverwendung ermöglichen. Nachverfolgungspflichten haben Sinn, erklärt

Wirtz, bei Produkten wie Implantaten, die im Körper bleiben, aber sind seiner

Ansicht nach überflüssig bei Verbrauchsmaterialien, die anschließend entsorgt

werden, aber zu weiteren zusätzlichen Verpackungen führen.

Wegwerfinstrumente, die problemlos wieder aufbereitet werden könnten, aber

gesetzlich angeordnet vernichtet gehören, ärgern Wirtz: „Wenn Sie zum Zahnarzt

gehen, wirft er den Bohrer auch nicht nach jedem Patienten in den Sondermüll“,

macht aber deutlich: „Selbstverständlich brauchen wir einen hohen

Hygienestandard. Aber warum muss eine Schraube viermal eingepackt sein und

nicht nur zweimal mit gleicher Sterilqualität.“ Der Kongresspräsident rechnet

vor: „Eine einzige Operation kann mehr Müll verursachen als eine vierköpfige

Familie in einer Woche. Bei einer aufwändigen orthopädischen Operation fallen

bis zu 100 Kilogramm Müll an!“

1.000 Liter Wasser pro Tag pro Patient sind zu viel – und es gibt Lösungen

Der Wasserverbrauch im Krankenhaus beträgt bis zu 1.000 Liter pro Tag pro

Patient oder Patientin. Wirtz schlägt vor, dass Krankenhäuser beispielsweise

statt auf Wasserhähne mit Ellenbogenmechanismus auf sensorgesteuerte Lösungen

setzen, die pro Patient und Tag Wasser in der Größenordnung einer Wasserkiste

einsparen könnten. Wirtz sieht auch beim Einkauf Potenzial, wenn Krankenhäuser

Instrumente bevorzugen, die nachhaltigen Produktionsgrundsätzen unterliegen.

Die Wiederverwendbarkeit sieht er in diesem Zusammenhang positiv, wenn dies

möglich ist. Auch bei chirurgischen Abdeckmaterialien ist auf deren

Entsorgungsfähigkeit zu achten.

[...]

Quelle: DGOU, 28.10.2021