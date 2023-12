NRW: Verdienste im Gesundheitswesen waren 2020 um 13,8 Prozent höher als im Dienstleistungsbereich insgesamt (IT.NRW).

Im nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen erzielten Vollzeitbeschäftigte im Jahr 2020 einen durchschnittlichen Bruttojahresverdienst von 59 981 Euro. Gesundheitswesen, Jahresverdienste, Dienstleistung Düsseldorf (IT.NRW). Im nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen erzielten Vollzeitbeschäftigte im

Jahr 2020 einen durchschnittlichen Bruttojahresverdienst von 59 981 Euro. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, lagen damit die

Verdienste in Krankenhäusern sowie Arzt- und Zahnarztpraxen um 13,8 Prozent

über dem Durchschnittswert des Dienstleistungsbereiches (52 696 Euro) und um

12,9 Prozent über dem der Gesamtwirtschaft (53 143 Euro).

[...]

Auch im Vergleich zu den beiden anderen Bereichen des Gesundheits- und

Sozialwesens verzeichneten die Beschäftigten des Gesundheitswesens in

Nordrhein-Westfalen höhere Einkommen: Vollzeitbeschäftigte, die Kinder, Kranke,

Pflegebedürftige oder ältere Menschen in Heimen betreuen, erzielten 2020 ein

Durchschnittseinkommen von 47 621 Euro pro Jahr; im Sozialwesen waren es 46 041

Euro und damit nahezu ein Viertel (23,2 Prozent) weniger als im

Gesundheitswesen. Teilzeitbeschäftige im Gesundheitswesen verdienten mit 33 198

Euro im Schnitt mehr als ihre Kolleginnen und Kollegen in Heimen oder im

Sozialwesen. Geringfügig Beschäftigte im Gesundheitswesen erzielten hingegen

mit jährlich 4 368 Euro niedrigere Einkommen als geringfügig Beschäftige in

Heimen oder im Sozialwesen. Eine Differenzierung nach einzelnen Berufsgruppen

ist in dieser Erhebung nicht möglich. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 06.10.2021