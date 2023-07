Produktmanager Abrechnung Klinikinformationssystem (m/w/d) MEIERHOFER AG München

Die MEIERHOFER AG sucht an den Standorten Berlin, Hannover, Konstanz, Leipzig, München oder im Home Office Produktmanager Abrechnung Klinikinformationssystem (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung



Mehr Informationen: www.meierhofer.com

MEIERHOFER AG

Produktmanager Abrechnung Klinikinformationssystem

BY

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Produktmanager Verwaltung

- Konzeption, Neu- und Weiterentwicklung unserer Lösung zur Abrechnung stationärer und ambulanter Krankenhausleistungen

- Erfassung und Bewertung aller fachlichen, funktionalen und rechtlichen Anforderungen an diese Softwarelösung in einem agilen Team in enger Zusammenarbeit mit externen und internen Stakeholdern (Anwender, Entwicklung, UI/UX, Vertrieb, Marketing, Consulting und Projektmanagement)

- Mitgestaltung der Produktstrategie mit besonderem Fokus auf abrechnungsrelevante Prozesse und Inhalte

- Präsentation und Diskussion der Softwarelösung mit unseren Anwendern, Kunden und Partnern im Rahmen von Pilotprojekten oder Messen