BKG begrüßt Maßnahmen zur gezielten Stärkung der Versorgung mit Krankenhaus-Intensivkapazitäten (Pressemitteilung).

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) begrüßt die heute im Kabinett der bayerischen Staatsregierung beschlossenen Maßnahmen zur gezielten Stärkung der Versorgung mit Krankenhaus-Intensivkapazitäten. Um noch mehr vorhandene technische Intensivbetten auch für die Versorgung betreiben zu können,

wären in den Kliniken erhebliche Umorganisationen erforderlich. Und von den Beschäftigten, insbesondere im Intensivbereich, wären

nochmals zusätzliches Engagement und Flexibilität gefordert.

Mit dieser Kraftanstrengung der Kliniken könnten aus Sicht der BKG in Bayern

gegenüber Mitte November in den nächsten Wochen bis zu 100 Intensivkapazitäten

mehr betrieben werden.

„Es ist richtig, in die Vergütungen der Beschäftigten zu investieren, um für

Bayern mehr Intensivkapazitäten im diesem harten Corona-Winter für die

Versorgung der Patient:innen verfügbar zu haben“, so Roland Engehausen,

Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG).

Allerdings hat dies auch Grenzen des Machbaren: „Denn die Versorgung von

Covid-Patient:innen ist eine echte körperliche und psychische Belastungsprobe“,

so Engehausen weiter.

Die BKG begrüßt daher, dass ein Teil der Mittel vom Freistaat Bayern auch für

den Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und weitere Entlastungen in den

Kliniken bereitgestellt werden soll, um die Rahmenbedingungen für die

Beschäftigten in dieser dramatisch herausfordernden Lage zu verbessern.

Ebenso sollten einige der Mittel auch investiert werden, um die Kooperation der

Kliniken untereinander noch weiter zu fördern. „Die Mittel aus dem Programm des

Ministerrates sind kein Weihnachtsgeschenk, sondern bedarfsnotwendig, um in

dieser Spitzenherausforderung die Belastungen der Wintermonate meistern zu

können“, betont Engehausen.

Aus Sicht der BKG sind insbesondere dauerhaft und nachhaltig bessere

Vergütungen in den Kliniken erforderlich. BKG unterstützt die von

Staatsminister Klaus Holetschek beschlossene Bundesratsinitiative zur

deutlichen Gehaltsverbesserung von Pflegefachkräften. Die BKG erwartet als

Lehre nach der nunmehr vierten Covid-19-Welle auch von der neuen

Bundesregierung und vom neuen Bundesgesundheitsminister eine bessere und

weniger fallzahlabhängige finanzielle Ausstattung der Kliniken. „Den guten

Worten für die Pflege müssen nun Taten zur dauerhaften Verbesserung der

Vergütung und der Beschäftigungsbedingungen folgen“, betont Engehausen.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patienten werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatienten. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung.

Die Einrichtungen sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns.

Über 210.000 Menschen der verschiedensten Berufe beziehen ihr Einkommen von

bayerischen akutstationären Krankenhäusern, davon über 30.000 Ärzte sowie knapp

80.000 im Pflegedienst sowie etwa 100.000 in weiteren Berufen und

Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000 Auszubildende in der Pflege

sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren Ausbildungsberufen werden in

den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

Quelle: Pressemitteilung, 07.12.2021