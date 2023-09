Bürokratie in Krankenhäusern gefährdet die Patientensicherheit / Dokumentationspflichten aussetzen (DGfM, PDF, 122 kB).

Die Situation in vielen Krankenhäusern ist prekär, denn immer häufiger müssen Intensivpatienten aktuell verlegt werden, sowohl im Inland als auch ins Ausland. Auch leiden Ärzte und Pflegekräfte besonders unter der Belastung der vierten COVID-Pandemiewelle, deren Bekämpfung sie bis zur Erschöpfung

verschreiben. Das Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling (DGfM, https://www.medizincontroller.de/) ruft daher die Politik in Bund und Ländern

ebenso wie die Gemeinsame Selbstverwaltung auf, Pflegende sowie Ärztinnen und

Ärzte in den Krankenhäusern umgehend von zeitaufwendigen

Dokumentationspflichten zu entbinden. Nur so können sich Pflegekräfte und Ärzte

angemessen um die Versorgung ihrer Patienten kümmern.

[...]

Quelle: DGfM, 03.12.2021