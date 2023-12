Erhöhte Bedrohung: (Emotet) Ransomware-Angriffe zu Weihnachten erwartet (Bundesamt f. Sicherheit in der Informationstechnik).

Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage besteht aus Sicht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Bundeskriminalamtes (BKA) ein erhöhtes Risiko für Cyber-Angriffe auf Unternehmen und Organisationen. Ursächlich hierfür ist der erneute Versand von Emotet-Spam sowie das aktive öffentliche Werben von

Ransomware-Gruppierungen um kriminelle Mitstreiter. Auch die weiterhin bestehende Verwundbarkeit vieler Microsoft-Exchange-Server in Deutschland erhöht dieses Risiko. Das BSI sieht darin ein bedrohliches Szenario

und rät Unternehmen und Organisation eindringlich, angemessene

IT-Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen.

Arne Schönbohm, BSI-Präsident:

„Wir sehen deutliche Anzeichen für eine zunehmende Bedrohung durch Emotet sowie

verwundbare MS-Exchange-Instanzen und daraus folgende Ransomware-Angriffe in

Deutschland. Insbesondere Feiertage, Urlaubszeiten und auch Wochenenden wurden

in der Vergangenheit wiederholt für solche Angriffe genutzt, da viele

Unternehmen und Organisationen dann weniger reaktionsfähig sind. Jetzt ist die

Zeit, entsprechende Schutzmaßnahmen umzusetzen!“

Ransomware-Angriffe werden üblicherweise stufenweise durchgeführt. Nach einer

Infektion des Zielsystems, etwa durch Emotet oder unter Ausnutzung bestehender

Schwachstellen, werden in einem weiteren Schritt andere Schadsoftware-Varianten

nachgeladen. Sie dienen der Ausbreitung in den infizierten Netzwerken und

schließlich der Verschlüsselung der Systeme. Diese Vorgänge werden oftmals von

unterschiedlichen Tätergruppierungen durchgeführt, die in

Dienstleistungsmodellen agieren. Das Bundeskriminalamt spricht bei diesem

Modell von „Cybercrime as a Service“. Erfolgreiche Angriffe mit Ransomware

können für jedes Unternehmen existenzbedrohende Ausmaße annehmen, das BSI hat

daher eine gesonderte Cyber-Sicherheitswarnung zu dieser Bedrohungslage

veröffentlicht und auch an seine Zielgruppen versandt (Erneuter Versand von

Emotet-Spam).

Holger Münch, BKA Präsident:

„Die Bedrohung durch Ransomware fordert uns mehr denn je. 2021 zeichnet sich

eine deutliche Zunahme der Fallzahlen bei Angriffen mit Ransomware ab. Dass

Emotet nach dem Takedown Anfang 2021 wieder im Umlauf ist lässt die Dynamik in

diesem Deliktsbereich erkennen. Das aktive öffentliche Werben von

Hackergruppierungen für ihr kriminelles Geschäftsmodell „Cybercrime as a

Service“ unterstreicht einmal mehr Professionalität und Vernetzungsgrad unseres

Gegenübers.“

Darüber hinaus hat das BSI beobachtet, dass erneut zahlreiche verwundbare

MS-Exchange-Instanzen in Deutschland über das Internet erreichbar sind. Grund

hierfür ist oftmals mangelndes Patch-Verhalten der Betreiber – also das

Schließen von Sicherheitslücken. Allerdings sind dem BSI auch mehrere Fälle

bekannt, in denen die eingespielten Patches nicht die erhoffte Schutzwirkung

gezeigt haben. Auch zur Gefährdung durch verwundbare MS-Exchange-Server hat das

BSI gewarnt.

BSI und BKA raten angesichts der geschilderten Bedrohungslage dazu, neben

präventiven Maßnahmen auch die Detektions- und Reaktionsfähigkeiten zu stärken.

So sollten insbesondere funktionsfähige Back-ups vorgehalten werden und

Notfallkonzepte vorbereitet und eingeübt sein. Das BSI hat dazu die wichtigsten

Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einem IT-Sicherheitsvorfall zusammengestellt.

Unabhängig davon gilt: Betroffene Unternehmen wie Privatpersonen sollten

Strafanzeige bei Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle oder den

Zentralen Cybercrime Ansprechstellen für Unternehmen (ZAC) stellen. Nur so wird

der tatsächliche Umfang dieses Kriminalitätsphänomens erkannt und kann gegen

die Täter vorgegangen werden.

Quelle: Bundesamt f. Sicherheit in der Informationstechnik, 03.12.2021