Gesetz zur Umsetzung der Ausbildungen in der Anästhesietechnischen- (ATA) und Operationstechnischen-Assistenz (OTA) tritt in Kraft (Ministerium f. Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW).

Neues Gesetz zur Umsetzung der Ausbildungen tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Zum 1. Januar 2022 tritt das neue Gesetz zur Umsetzung der Ausbildungen in der Anästhesietechnischen- (ATA) und Operationstechnischen-Assistenz (OTA) in Kraft. Mit dem am 15. Dezember 2021 verabschiedeten Landesumsetzungsgesetz werden die Ermächtigungen aus den bundesrechtlichen Vorgaben für Nordrhein-Westfalen geregelt.

„Moderne operative Möglichkeiten und anästhesiologische Verfahren sowie die

fortschreitende Technisierung und der Anspruch der Patientinnen und Patienten,

empathisch begleitet zu werden, erfordern hochqualifizierte Fachkräfte“, betont

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. „Deshalb wurde es Zeit, die beiden

Ausbildungen als Gesundheitsfachberufe zu stärken und auf bundesweit

gleichwertigem Niveau nachhaltig zu etablieren.“

Anästhesietechnische und Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten

(ATA / OTA) arbeiten gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten und anderen Fachkräften

in den operativen und anästhesiologischen Bereichen von Krankenhäusern und

ambulanten Einrichtungen und tragen wesentlich zur Gesundung der Patientinnen

und Patienten bei.

Seit vielen Jahren hat Gesundheitsminister Laumann bundeseinheitliche

Regelungen der bereits etablierten Berufe in der Anästhesietechnischen- und

Operationstechnischen Assistenz gefordert und entsprechende Aktivitäten

unterstützt.

„Mit dem ATA-OTA-Gesetz wurden nun endlich die Grundlagen für fundierte und

attraktive Ausbildungen geschaffen. Es ist nunmehr notwendig, dass die Schulen

und die Einrichtungen der praktischen Ausbildung die gesetzlichen Vorgaben so

umsetzen, dass die Ziele der Ausbildung auch erreicht werden“, so Laumann

weiter. „Bestehende Schulen können den vom Gesetz eingeräumten

Übergangszeitraum bis zum Jahr 2028 nutzen, um die Vorgaben vollumfänglich

umzusetzen. Wir werden als Land die Schulen dabei unterstützen, dass die

Ausbildungen den hohen Anforderungen an die Berufe gerecht werden.“

Zum Hintergrund:

Seit Anfang der 1990er-Jahre bilden Krankenhäuser in der Operationstechnischen-

und seit dem Jahr 2004 in der Anästhesietechnischen Assistenz nach den

Empfehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus. In Nordrhein-Westfalen

orientieren sich derzeit zehn ATA-Schulen und 29 OTA-Schulen an diesen

Empfehlungen.

Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen 40 ATA- und OTA-Schulen. Im Jahr 2021

waren rund 300 Ausbildungsplätze in der Anästhesietechnischen Assistenz und

rund 1.000 Ausbildungsplätze in der Operationstechnischen Assistenz belegt.

Absolventinnen und Absolventen, die die Ausbildung entsprechend der

Empfehlungen der DKG absolviert haben, erhalten nach Inkrafttreten des Gesetzes

auf Antrag die staatliche Anerkennung des jeweiligen Berufsabschlusses. Für

alle andere Absolventinnen und Absolventen besteht die Möglichkeit, eine

Nachprüfung abzulegen.

Ausbildungsstätten, die mit einem Krankenhaus verbunden sind, werden über den

Fonds nach § 17a Krankenhausfinanzierungsgesetz finanziert. Dazu gehört auch

die Ausbildungsvergütung. Eine Landesbeteiligung an den Kosten für Schulen, die

nicht mit einem Krankenhaus verbunden sind, ist entsprechend der rechtlichen

Vorgaben derzeit nicht vorgesehen. Die 10 ATA-Schulen und 29-OTA-Schulen in

Nordrhein-Westfalen sind mit Krankenhäusern verbunden.

Quelle: Ministerium f. Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW, 22.12.2021