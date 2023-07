Leitfaden Qualitätsmanagement im Krankenhaus. Umsetzungshinweise entlang der Qualitätsmanagement-Richtlinie des G-BA (Buchhandel).

Das Werk zitiert alle für Krankenhäuser relevanten Bestandteile der Qualitätsmanagement-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 15. September 2015 sowie die seither erschienenen Ergänzungen. Es bietet für jede Anforderung kurze Hinweise und Beispiele für die Umsetzung und verfolgt dabei den Anspruch, Denkanstöße für die Interpretation

der Richtlinie zu geben. Dazu verweist es an zahlreichen Stellen auf Materialien, die helfen, einzelne Anforderungen und deren Konzeption und Umsetzung zu unterstützen. Damit

erschließt es auf kompakte Art und Weise einen Zugang zu relevanten und meist

öffentlich zugänglichen, weiterführenden Quellen. Das Buch ist damit geeignet

für den Einstieg in das Qualitätsmanagement. Es hilft aber auch, die

Terminologie der Qualitätsmanagement-Richtlinie für diejenigen zu übersetzen,

die sich bisher eher an der Begriffswelt der DIN EN ISO 9001 orientiert haben.

Quelle: Buchhandel, 17.11.2021