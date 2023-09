Medizincontroller (m/w/d) Klinikum Nürnberg

Das Klinikum Nürnberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.



Mehr Informationen: www.klinikum-nuernberg.de

Klinikum Nürnberg

Medizincontroller

Vollzeit

Vergütung: tarifliche Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Nach einer ausführlichen Einarbeitung in die Regelwerke und die Werkzeuge des strategischen Medizincontrollings arbeiten Sie in einem Team bestehend aus Fachärzten und Kodierassistenten mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

- Sie schulen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der DRG-Systematik, beraten und erstellen Konzepte für einen optimalen Kodier- und Dokumentationsablauf.

- Sie bearbeiten und optimieren aktuelle Fälle und bereiten diese zur Abrechnung vor.

- Sie verfassen Widersprüche gegen MD Gutachten und bereiten Klageverfahren vor.

- Sie sind für Ihre Abteilungen Ansprechpartner bei der medizinischen Leistungsplanung und beraten diese in medizin-ökonomischen Fragen.