Risiken 2022 für die Krankenhausversorgung in Hessen

Bürokratische Entrümpelung gefordert: 2022 drohen weitere Belastungen durch die Pandemie, die kritische Finanzlage und mögliche Ärztestreiks für die Krankenhäuser des Klinikverbunds Hessen (Klinikverbund Hessen).

Der Klinikverbund Hessen e. V. erwartet für die öffentlichen Krankenhäuser ein schwieriges Jahr 2022. Angesichts der Pandemieentwicklung werde es keine Entlastung der Krankenhäuser und ihrer Beschäftigten hinsichtlich der Versorgung von COVID-Erkrankten geben – im Gegenteil. Wie die Daten aus anderen

Ländern zeigen, wird es wegen der deutlich gesteigerten Infektiosität der Omikron-Variante allein durch die Masse der Infizierten zu einem Anstieg

der Krankenhausbehandlungen kommen, selbst wenn der Anteil der schweren

Verläufe geringer sein sollte“, meint Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des

Klinikverbunds Hessen und verweist dabei auf die dramatische einstimmige

Einschätzung des neu eingesetzten Expertenrats der Bundesregierung. Dabei seien

bereits aktuell die Belastungen der Krankenhäuser und insbesondere der

Intensivstationen extrem hoch. Es stehe immer weniger Personal zur Verfügung,

weil für viele der Beschäftigten die anhaltend hohe Beanspruchung in der

Versorgung nicht mehr leistbar sei. Hinzu komme mit der Omikron-Welle drohender

zusätzlicher Personalausfall durch Erkrankungen selbst bei geimpften

Mitarbeitenden.

„Auch im Namen der Menschen, die in der Krankenhausversorgung arbeiten

appelliere ich dringend an alle Bürger, sich vollständig impfen zu lassen, nach

entsprechendem Zeitraum auch mit Boosterung. Das ist erwiesenermaßen der beste

Schutz derzeit – für jeden Einzelnen, für das Gesundheitssystem und für die

dort Beschäftigten“, betont Schaffert.

Zur Aufrechterhaltung der Versorgung benötigten die Kliniken eine

planungssichere Finanzierung. Die Finanzlage der Kliniken sei jedoch bereits

aktuell stark belastet, nach einer Umfrage innerhalb des Klinikverbundes

rechneten die meisten Kliniken für das Jahr 2021 mit einem deutlichen Defizit.

Im Jahr 2022 kämen neue finanzielle Belastungen hinzu, wie weitere

Erlösausfälle durch Verschieben von planbaren Leistungen, Strafzahlungen und

Sanktionen beispielsweise bei der Abrechnungsprüfung, Wegfall von vorübergehend

erhöhten Fördermitteln des Landes und nicht zuletzt die Kosten aufgrund der

Tarifauseinandersetzung mit dem Marburger Bund um die Gehälter und Dienstzeiten

der Ärztinnen und Ärzte.

Bei den Tarifverhandlungen sei das vorliegende Arbeitgeberangebot vom Marburger

Bund bisher nicht angenommen und die Verhandlungen vertagt worden. Ein

drohender Streik der Ärzteschaft mitten in der Pandemiesituation sei höchst

problematisch, nicht nur für die kommunalen Krankenhäuser als Arbeitgeber,

sondern auch für die Versorgung. Insbesondere die Forderung des Marburger

Bundes, die ärztlichen Ruf- und Bereitschaftsdienste strikt zu begrenzen, sei

aus Sicht des Klinikverbunds Hessen unrealistisch. „Bei allem Verständnis für

den Wunsch nach Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Work-Life-Balance muss

ein Krankenhaus 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche betrieben werden

können, das geht nicht ohne ärztliche Dienste und dazu braucht es auch

ausreichend Flexibilität“, betont Schaffert. Vor allem kleinere Krankenhäuser

und Abteilungen seien von der geforderten Einschränkung betroffen, denn hier

brauche es flexible Möglichkeiten für den Ausgleich von Krankheitsausfällen und

Abwesenheiten. Insgesamt beziffere die Vereinigung der Kommunalen

Arbeitgeberverbände (VKA) das Volumen der Forderungen für die Tariflaufzeit auf

420 Millionen Euro für alle kommunalen Kliniken in Deutschland, was einer

Personalkostensteigerung von 7,3% entspräche.

„Dieses Geld ist schlicht nicht vorhanden, denn trotz Ausgleichen für die

Pandemie ist die Krankenhausfinanzierung gedeckelt und letztlich an die

Einnahmeentwicklung der Krankenkassen gekoppelt“, erläutert Schaffert. Der

Landesbasisfallwert für das Jahr 2022, mit dem die Krankenhausleistungen

vergütet werden, steige lediglich um 2,31%. „Dass die Steigerung des

Landesbasisfallwertes in Hessen bis an die maximal mögliche Steigerungsrate

hergeht und so mit den Kassen vereinbart werden konnte, ist zwar ein

erfreuliches Ergebnis, doch diese Steigerung wird bereits durch den

Leistungsrückgang sowie die pandemiebedingten und allgemeinen

Kostensteigerungen aufgebraucht“, so Schaffert. Tarifliche Veränderungen

könnten erst mit erheblicher Verzögerung und dann auch nur zum Bruchteil

berücksichtigt werden. „Alles in allem sind die Krankenhauskosten innerhalb

eines gedeckelten Finanzierungssystems wie kommunizierende Röhren: Mehrausgaben

in einem Bereich müssen durch Einsparungen ausgeglichen werden, aber genau das

geht in der jetzigen Situation nicht“, beschreibt Schaffert die Lage.

Dabei seien die Tarifsteigerungen des ärztlichen Dienstes nicht die einzigen

finanziellen Sorgen der Kliniken des Klinikverbunds Hessen. So gebe es auch im

Jahr 2022 wieder eine deutliche Finanzlücke zwischen der gesetzlich

vorgesehenen Investitionsförderung des Landes und den tatsächlich notwendigen

Mitteln für Investitionen und Instandhaltung, die durch die Krankenhäuser

selbst gefüllt und damit erwirtschaftet werden müssten.

Zudem finanzierten die Kliniken seit nunmehr zwei Jahren einen Großteil der

Pflegepersonalkosten vor, weil der für die Refinanzierung der Pflege

vorgesehene Pflegeentgeltwert viel zu niedrig sei und bisher in Hessen kaum

Abschlüsse für ein Pflegebudget vorlägen. Dies belaste die Liquidität der

Krankenhäuser in erheblichem Maße. „Eigentlich hat die vorige Bundesregierung

mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz und der Einführung von Pflegebudgets eine

vollständige Refinanzierung der Kosten für die Pflege am Bett in den

Krankenhäusern versprochen; aber die Realität sieht anders aus, die

Krankenhäuser müssen erst einmal kräftig draufzahlen!“, meint Schaffert.

Durch das Inkrafttreten von bürokratischen Regelungen und Strafzahlungen würden

den Kliniken weitere Mittel und Ressourcen entzogen. „Die Scharfschaltung des

MDK-Reformgesetzes im neuen Jahr mit Prüfquoten und Strafzahlungen im Rahmen

der Abrechnungsprüfung ist mitten in der Pandemiesituation absolut

unverständlich und kontraproduktiv,“ erklärt Schaffert. Bei

Abrechnungsstreitigkeiten mit den Krankenkassen müssten die Kliniken in

bestimmten Fällen zusätzlich zum strittigen Differenzbetrag noch einen

Strafaufschlag an die Krankenkassen zurückzahlen. Diese Regelung verschärfe

nicht nur die Auseinandersetzung zwischen Krankenkassen bzw. Medizinischem

Dienst und den Krankenhäusern, sie erfordere auch auf Krankenhausseite einen

erheblichen Mehraufwand im Abrechnungs- und Prüfungsmanagement bis hin zur

frühzeitigen Einbeziehung eines juristischen Beistands. „Bezüglich der

Strafzahlungen stehen die Geschäftsführungen in der Verantwortung gegenüber

ihren Trägern und sie sind gezwungen, jeden erdenklichen Aufwand zu betreiben,

um diese Strafzahlungen zu vermeiden; das kostet Geld und Ressourcen, die

gerade jetzt eher in der Versorgung gebraucht werden,“ so Schaffert.

Ebenfalls unnötigen Mehraufwand und Bindung von Ressourcen entstehe durch die

Erweiterung der Pflegepersonaluntergrenzen auf die Bereiche Gynäkologie,

Geburtshilfe und Pädiatrie. Der Koalitionsvertrag sehe die kurzfristige

Einführung des von Deutschem Pflegerat, VerDi und deutscher

Krankenhausgesellschaft entwickelten Personalbemessungsinstrumentes PPR 2.0

vor. Dies mache jedoch nur Sinn, wenn damit die starre und nicht am

tatsächlichen Pflegebedarf ausgerichtete Pflegepersonaluntergrenzenverordnung

vollständig ersetzt würde. Das Inkrafttreten der erweiterten Verordnung sei

daher nicht nachzuvollziehen, zumal die Regelung der ergänzenden Bereiche

inhaltliche Fehler enthielten, wie die unzureichende Anrechnung der pflegerisch

in der Wöchnerinnenbetreuung eingesetzten Hebammen. „Gerade in Zeiten der

Pandemie müssen die Krankenhäuser flexibel auf den jeweils notwendigen

Versorgungsbedarf reagieren und nicht Personal und Ressourcen für aufwändige

langfristige Belegungs- und Personaleinsatzplanung sowie bürokratische

Berechnungen, Kontrollen und Dokumentation aufwenden“, stellt Schaffert fest.

Dies fordere die Verordnung jedoch selbst dann, wenn das Krankenhaus aufgrund

der Versorgung von COVID-Patientinnen und -Patienten von Sanktionen befreit

sei.

Die neue Bundesregierung sei gefordert, die Krankenhausversorgung aufrecht zu

erhalten. „Angesichts dieser Herausforderungen und Risiken brauchen die

Krankenhäuser dringende politische Sofortmaßnahmen zur finanziellen

Absicherung, die sofortige Aussetzung bürokratischer Regelungen wo möglich, die

Beschleunigung finanziell wirksamer Prozesse und Verhandlungen sowie eine

generelle Entrümpelung der krankenhausrelevanten Regelungen von Bürokratie“,

fordert Schaffert.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 20.12.2021