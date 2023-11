Schwangerschaftsabbrüche in Schleswig-Holstein 2020 (Statistik Nord).

Im Jahr 2020 gab es 3 294 Schwangerschaftsabbrüche bei in Schleswig-Holstein wohnenden Frauen, ein Prozent mehr als im Vorjahr. Auf 100 Lebendgeborene kamen damit rein rechne­risch 14 Abbrüche, so das Statistikamt Nord. Bei minderjährigen Frauen entfielen auf 100 geborene Kinder 73 Schwangerschaftsabbrüche. Bei den 18- bis unter 20‑Jährigen

waren es 44. Die rechnerisch wenigsten Schwangerschafts­abbrüche je 100 Geborenen gab es in den Altersgruppen „25 bis unter 30 Jahre“ und „35 bis unter 40 Jahre“ (jeweils

zwölf) sowie bei den 30- bis unter 35‑Jährigen (neun).

Im mittelfristigen Vergleich zu 2015 gab es fünf Prozent mehr

Schwangerschaftsabbrüche. In den Jahren 2015 und 2019 entfielen auf 100

Geborene jeweils 13 Schwangerschaftsabbrüche.

Hinweis:

Die Statistik der Schwangerschaftsabbrüche wird zentral vom Statistischen

Bundesamt (destatis) durchgeführt.

Quelle: Statistik Nord, 04.01.2022