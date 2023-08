Uniklinik Regensburg setzt neues Verfahren bei Lungenembolien ein (Pressemitteilung).

Als erstes Krankenhaus außerhalb der USA setzte das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) bei der Behandlung von Lungenembolien auf ein neuartiges Katheterverfahren. Die Regensburger Mediziner konnten dadurch nun schon mehreren Patienten das Leben retten. Er hatte sprichwörtlich Glück im Unglück. Eigentlich sollte Martin Berger

(Name geändert) aufgrund seiner Herzschwäche ein Defibrillator implantiert werden. Er war bereits im Herzkatheterlabor der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II des UKR für den Eingriff vorbereitet. In dem Moment, als die Narkose

eingeleitet werden sollte, versagte sein Kreislauf, so dass er

reanimationspflichtig wurde. Völlig unabhängig von dem geplanten Eingriff

stellten die Ärzte eine Lungenembolie fest. „Im Normalfall würde der Patient

bei einer Lungenembolie ins CT zur Diagnosesicherung gebracht und bei dieser

Dramatik mit einer Lysetherapie, also mit starken Blutverdünnern, versorgt

werden“, so der behandelnde Arzt Professor Dr. Samuel Sossalla. Im Fall von

Martin Berger war hierzu aber keine Zeit. Das rechte Herz versagte, da die

Gerinnsel die Lungenstrombahn komplett verlegt hatten. Die Lysetherapie wurde

noch im Herzkatheterlabor eingeleitet, blieb jedoch erfolglos. Während bei dem

Patienten beständig Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt wurden, entschied

sich Professor Sossalla für ein Verfahren, das die Klinik zum damaligen

Zeitpunkt erst einmal durchgeführt hatte und zuletzt überhaupt nur in den USA

Anwendung fand: Mittels eines speziellen Katheters wurde das Blutgerinnsel in

der Lunge abgesaugt.

Alternativer Therapieansatz: Absaugen statt verdünnen

Da dieses Verfahren aktuell nicht zu den Standardanwendungen zählt, war der

Katheter nicht vor Ort verfügbar. Während Martin Berger noch reanimiert wurde,

konnte das innovative Behandlungssystem kurzfristig durch den Anbieter zur

Verfügung gestellt werden. So hatte Martin Berger doppeltes Glück im Unglück.

Zum einen erlitt er die Lungenembolie, als er gerade unter ärztlicher Aufsicht

war, und zum anderen war der benötigte Katheter schnell greifbar.

Ärzte der Klinik für Innere Medizin II des UKR konnten ein neues Verfahren bei

Lungenembolien etablieren (v.l.n.r.): PD Dr. Kurt Debl, PD Dr. Stefan Stadler,

Prof. Dr. Samuel Sossalla, PD Dr. Tobias Lange, Prof. Dr. Thomas Müller, Prof.

Dr. Lars Maier

Der Katheter, der je nach Bedarf bis zu 2 cm Durchmesser haben kann, wird über

eine große Vene in der Leiste durch das rechte Herz in die Lunge geschoben.

Beim Blutgerinnsel angekommen, wird der Katheter positioniert und die

Verklumpung durch starken Unterdruck abgesaugt. Reicht die Absaugung nicht aus,

können die Blutgerinnsel zusätzlich über ausspannbare feine Metallscheiben

eingefangen und abtransportiert werden.

Das Universitätsklinikum Regensburg war das erste Krankenhaus außerhalb der

USA, dass dieses System eingesetzt hat. „Wir hoffen, dass dieses Verfahren

künftig eine neue therapeutische Option bei schweren Lungenembolien darstellen

kann“, zeigt sich Professor Sossalla optimistisch. Am Universitätsklinikum

Regensburg werden schwerstkranke und schwerstverletzte Patienten behandelt.

Viele davon benötigen eine ECMO-Therapie (extrakorporale Membranoxygenierung),

wobei die Funktion von Lunge und gegebenenfalls Herz vorübergehend von einer

Maschine übernommen wird. Gerade bei Patienten, die diese hochkomplexe

Versorgung aufgrund einer Lungenembolie benötigen, sind aufgrund der hohen

Blutungsgefahr Therapien mit Blutverdünnern schwierig. „Die Katheterlösung wäre

daher vor allem für diese Patienten eine wertvolle Alternative“, führt

Professor Sossalla weiter aus. In der Praxis hat sich dies am UKR bereits

bewährt, denn auch Patienten, die ECMO-pflichtig waren, konnte durch das

Kathetersystem geholfen werden.

Martin Berger geht es heute gut. Er konnte ohne bleibenden Schaden entlassen

werden. Da alle gängigen Therapien der Lungenembolie ausgeschöpft waren, hätte

der Patient ohne das innovative Katheterverfahren sicher nicht überlebt. Der

Defibrillator, für den er ursprünglich am UKR stationär war, wurde ihm ein paar

Tage nach der Lungenembolie implantiert, und nach insgesamt zwei Wochen konnte

er das UKR wieder gesund verlassen.

Quelle: Pressemitteilung, 25.01.2022