Korian Services GmbH gegründet (Pressenachricht).

Mit der Gründung der Korian Services GmbH fasst Korian Deutschland seine Servicebereiche und Servicegesellschaften zusammen. Die neu gegründete Gesellschaft umfasst die Bereiche Küche, Reinigung und Haustechnik und ist mit fast 4.800 Mitarbeiter:innen eine der größten

Servicegesellschaften in der Altenpflege. Mit der Integration aller Servicebereiche und Servicegesellschaften in die Korian Services GmbH schafft Korian Deutschland eine Struktur für eine

nachhaltige Weiterentwicklung der angebotenen Dienstleistungen. „Unsere

Bewohner:innen bestens zu umsorgen ist das Ziel von Korian Deutschland. Dazu

gehören neben der Pflege auch eine abwechslungsreiche Küche und ein angenehmes

Wohnumfeld. Deshalb sind unsere Dienstleistungen neben der Pflege ein

essentieller Teil einer qualitativ hochwertigen Versorgung unserer

Bewohner:innen“, so Jochen Hartmann, Geschäftsführer der Korian Services GmbH.

Quelle: Pressenachricht, 11.03.2022