Rems-Murr-Kliniken erwarten 19 Millionen Defizit für das Jahr 2021 (Pressemitteilung).

105. Aufsichtsratssitzung: Rems-Murr-Kliniken investieren weiter umfassend in Personal und Standorte / Campusentwicklung und Digitalisierung schreiten voran. Winnenden / Schorndorf. Die Corona-Pandemie nimmt massiven Einfluss auf das Geschäftsjahr 2021 der

Rems-Murr-Kliniken. Nach der aktuellen Hochrechnung wird mit einem negativen Ergebnis von -19,3 Millionen Euro gerechnet – eine Abweichung um 4,3 Millionen Euro vom Wirtschaftsplan. „Maßgeblich dafür

verantwortlich waren die geforderte Betten-Freihaltung des Landes

Baden-Württemberg, der mangelhafte Schutzschirm, der die Freihaltung

kompensieren sollte sowie das Ausbleiben der planbaren Patienten im Jahr 2021“,

sagt Landrat Dr. Richard Sigel. „Von diesen Herausforderungen haben wir uns

aber zu keinem Zeitpunkt aufhalten lassen. Im Gegenteil: Wir haben unseren

positiven Weg mit Umsetzung unserer Medizinkonzeption unbeirrt und zielstrebig

fortgesetzt.“



Der Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken, Dr. Marc Nickel, weiß die

bedingungslose Unterstützung des Landkreises zu schätzen: „Dank der

Rückendeckung durch den Landkreis konnten wir während der Pandemie weiter in

unser Personal, moderne medizinische Ausstattung und den Ausbau unserer

Standorte investieren. So ist es uns erfolgreich gelungen, durchweg eine

hervorragende medizinische Versorgung zu gewährleisten“, erklärte Nickel auf

der 105. Aufsichtsratssitzung der Rems-Murr-Kliniken.

Das Ziel für 2022: medizinische Versorgung wieder im Normalbetrieb

Ungeachtet der weiteren Entwicklung der Pandemie und möglicher politischer

Unterstützung sei klar, was nun wichtig ist: „Für ein wirtschaftlich

erfolgreiches Jahr 2022 ist es zwingend erforderlich von Bund und Land eine

verbesserte finanzielle Stabilisierung zu erhalten und in den Normalbetrieb

zurückzukehren. Das wird nicht auf Knopfdruck gehen – und ist von vielen

Faktoren abhängig“, betont Sigel. „Aber wir haben einen klaren Plan und ein

tolles Team, das Lösungen für jedes Szenario bereithält.“

Geschäftsführer Nickel lobt daher die guten Voraussetzungen für ein

erfolgreiches 2022: „Eine hervorragende Medizin an den Rems-Murr-Kliniken ist

vorhanden und wir haben den Willen uns weiter zu verbessern. Ich vertraue

unseren Chefärzten, dass sie sich mit höchstem Engagement dem

Versorgungsauftrag unserer Landkreisbürger widmen. Wir sind mit Sicherheit

immer für unsere Patientinnen und Patienten da. Alle unsere gewohnten

Sprechstunden sind bereits wieder normal geöffnet.“

Fortschritte bei Campusentwicklung und Digitalisierung bereiten Weg in die

Zukunft

Bei der Campusentwicklung gibt es an beiden Standorten Fortschritte. In

Winnenden befindet sich derzeit das Parkhaus im Bau. Insgesamt 567 Stellplätze

stehen voraussichtlich ab Mai 2022 zur Verfügung, kündigt Landrat Sigel an.

Eine große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Parkhauses soll künftig bis zu

zehn Prozent des Strombedarfs der Winnender Klinik decken. „Parallel dazu

konnten im Dezember erste Wohnungen im Personalwohnheim Schorndorf bezogen

werden.“

Auch darüber hinaus investieren die Rems-Murr-Kliniken kräftig in die Zukunft:

„Wir treiben die Digitalisierung entschieden voran. In den kommenden drei

Jahren werden wir ein papierarmes Krankenhaus sein“, freut sich Geschäftsführer

Nickel. „Diese Maßnahme für eine effizientere Organisation und Behandlung kommt

maßgeblich unseren Patientinnen und Patienten zugute.“

Quelle: Pressemitteilung, 09.03.2022