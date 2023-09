Kodier-Manual Krankenhaus 2022: Richtig kodieren nach ICD-10-GM (Buchhandel).

Die Kodierung stationärer Krankenhausfälle ist ein zentraler Bestandteil zur Erlössicherung im Krankenhaus. Eine gute Kodierung sichert an einem wichtigen Punkt die Existenz des Krankenhausbetriebes. Kodierdefizite

bergen hohe Risiken wirtschaftlicher Ausfälle und erzeugen im Nachgang erheblichen Arbeitsaufwand

bei Streitigkeiten zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen. Damit kommt den

Kodierfachkräften große Bedeutung zu. Allerdings gibt es keine einheitlichen

Modelle oder Curricula für deren Ausbildung. Die Erfahrung der Autoren hat

gezeigt, dass es immer wieder die gleichen Fragen und Themen sind, die im

Alltag der Ausbildung von Kodierfachkräften schwierig sind und zu

Missverständnissen führen. Diese Problematik löst das vorliegende Buch, das in

der aktuellen Ausgabe auch die Urteile des Schlichtungsausschusses

berücksichtigt, die bis zum Zeitpunkt des Druckes veröffentlicht wurden.

Angesprochen sind alle Personen, die mit der Kodierung oder der Ausbildung von

Mitarbeitern in der Kodierung befasst sind. Dieses Kodier-Manual ist eine

perfekte Grundlage zur Anleitung, Ausbildung und Weiterbildung von

Kodierfachkräften. Aber auch Ärzte erhalten einen guten Einblick in die

Bereiche der Kodierung, die typischerweise zu Streitigkeiten und Diskussionen

mit Krankenkassen und MDK führen. Das Kodier-Manual ist also nicht nur das

richtige Werkzeug bei der Primärkodierung, sondern auch ein hilfreicher

Ratgeber bei Auseinandersetzungen um die Abrechnung.

Quelle: Buchhandel, 13.04.2022