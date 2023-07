Erklär-Videos zum Einfluss von Finanzinvestoren auf das Gesundheitssystem

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns produziert Videoclips zu den Gefahren, die von investorengetragenen MVZ (iMVZ) ausgehen (KV Bayern).

Um vor den Folgen des wachsenden Einflusses von Finanzinvestoren aus dem In- und Ausland auf unser Gesundheitswesen zu warnen, hat die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) eine Reihe von kurzen Erklärvideos produziert. Die zwischen zwei und zweieinhalb Minuten langen Clips erläutern kurz und prägnant

die Geschichte der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Deutschland, die aktuelle Entwicklung sowie die Gefahren, die von den investorengetragenen MVZ (iMVZ) ausgehen.

Die Videos stehen ab sofort online auf der Internetseite der KVB sowie auf dem

YouTube-Kanal der KVB zur Verfügung.

Dazu erklärte der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns – Dr.

Wolfgang Krombholz, Dr. Pedro Schmelz und Dr. Claudia Ritter-Rupp: "Wir sind

sehr froh, dass nicht zuletzt durch die Veröffentlichung unseres

IGES-Gutachtens im April endlich eine Diskussion darüber in Gang gekommen ist,

ob und wie man den Einfluss von Finanzinvestoren auf unser solidarisches

Gesundheitssystem eindämmen kann.

Es ist fünf vor zwölf, denn die Investoren übernehmen immer mehr Vertragsarzt-,

aber zunehmend auch Privatpraxen und arbeiten so am Umbau der bewährten

Versorgungsstrukturen in Richtung reine Renditeorientierung.

Leidtragende sind nicht nur die Patienten, sondern auch die jungen ärztlichen

Kolleginnen und Kollegen, die im Werben um einen Vertragsarztsitz gegenüber den

finanzstarken iMVZ in der Regel das Nachsehen haben. Die Bundespolitik ist

dringend gefordert, endlich zu handeln und entsprechende Vorgaben zum Erhalt

unseres gewohnten und bewährten Gesundheitssystems zu erlassen."

Mit der Serie an Videos will der Vorstand der KVB mehr Klarheit in einer

hochkomplexen Materie schaffen. So wird auch noch einmal klargestellt, dass

sich die Kritik keineswegs gegen MVZ an sich richtet. Diese seien unter

ärztlicher Führung inzwischen ein etablierter Bestandteil der ambulanten

Versorgung.

Die Kritik bezieht sich vielmehr auf die iMVZ, die vor allem das Ziel haben,

mit der Erbringung ausgewählter und lukrativer Leistungen eine möglichst hohe

Rendite für die Anteilseigner aus dem In- und Ausland zu erreichen.

Quelle: KV Bayern, 20.05.2022