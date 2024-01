Innovative Gründungen treiben Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern voran

Start-Ups helfen Mecklenburg-Vorpommern, sich in einem kräftig wachsenden Gesundheitsmarkt zu behaupten (Landesportal Mecklenburg-Vorpommern).

Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte hat sich am Freitag über verschiedene Unternehmen der Gesundheitswirtschaft in Rostock und Roggentin informiert. „Mecklenburg-Vorpommern muss sich in einem kräftig wachsenden Gesundheitsmarkt behaupten. Innovative Ideen dabei in marktfähige Produkte zu entwickeln, die auch bei uns im Land produziert werden, ist eine der großen Herausforderungen

der Branche. Das schafft und sichert Arbeitsplätze bei uns im Land“, sagte der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und

Arbeit Jochen Schulte. „Neben der Fertigung von Produkten brauchen wir mehr

innovative Gründungen im Land. Sie sind der kreative Motor, die

Gesundheitswirtschaft insgesamt weiter voranzubringen. Umso wichtiger ist es

dabei, junge Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Vorhaben zu unterstützen.“ Die

Informationstour wurde von der BioCon Valley® GmbH, dem Netzwerk der

Gesundheitswirtschaft für Mecklenburg-Vorpommern, organisiert

(Unternehmensinformationen ab Seite 2 folgend).

Gesundheitswirtschaft im Fokus

Die Gesundheitswirtschaft ist mit einer Bruttowertschöpfung von über sechs

Milliarden Euro und über 150.000 Beschäftigten einer der größten

Wirtschaftszweige im Land. „Die Branche ist Wachstumsmotor und

Beschäftigungsgarant. Jeder Fünfte arbeitet in der Branche. Jeder siebte Euro

an Bruttowertschöpfung entsteht hier“, so Wirtschaftsstaatssekretär Jochen

Schulte weiter. Die Gesundheitswirtschaft reicht von der Medizintechnik und

Biotechnologie über das Gesundheitswesen, digitalen Anwendungen, dem

Gesundheitstourismus bis hin zu Herstellern von Lebensmitteln für eine gesunde

Ernährung.

Informationen zur BioCon Valley® GmbH

Die BioCon Valley® GmbH ist das Netzwerk der Gesundheitswirtschaft für

Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesgesellschaft ist zentraler Ansprechpartner

und Motor der Branche, stärkt Beschäftigung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

nachhaltig im nationalen und internationalen Maßstab. Gemeinsam mit den

Akteuren der Branche erschafft das Cluster aus gesunder Natur und innovativen

Unternehmen das generationenübergreifende Gesundheitsland

Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Informationen: www.bioconvalley.org

Informationen zu den Stationen



Die Tour machte als erste Station bei der Innova Protein GmbH in Roggentin

Halt. Das 2020 in Rostock gegründete Unternehmen ist im Bereich gesunder

Ernährung aktiv. Das Start-up wird ab Sommer 2022 Insektenmehl aus Mehlwürmern

herstellen – und damit eine nachhaltig erzeugte Proteinquelle für Mensch und

Tier. Bis zum Sommer wird die Produktionshalle im Gewerbegebiet Roggentin

errichtet. Der Verkaufsstart ist ab Herbst geplant. Das Unternehmen wurde 2020

auch im Rahmen des Ideenwettbewerbes Gesundheitswirtschaft des

Wirtschaftsministeriums ausgezeichnet. „Die Inova Protein greift einen neuen

Ernährungstrend auf. Diese innovative Idee ist durch eigene

Forschungsaktivitäten von den Gründern untermauert worden. Inova Protein ist

eine erfolgreiche Ausgründung der Universität Rostock. Jetzt geht es darum, mit

dem innovativen Produkt den Ernährungsmarkt zu erobern“, betonte

Wirtschaftsstaatssekretär Schulte vor Ort.

https://inovaprotein.de/

Anschließend erfolgte ein Informationsbesuch bei der Oehm & Rehbein GmbH. Das

1991 in Rostock gegründete Unternehmen ist ein renommierter Hersteller von

digitaler Röntgentechnik und Entwickler von Bildmanagementsoftware. Die 64

Beschäftigten produzieren Systemlösungen in Human- und Veterinärmedizin sowie

für Industrie und Sicherheitsbehörden. 2003 folgte der Eintritt in

internationale Märkte. Die Oehm & Rehbein GmbH verkauft ihre Produkte aktuell

in über 120 Ländern an mehr als 50 Vertriebspartner weltweit. 2009 nahm die

Oehm & Rehbein GmbH einen Strukturwechsel vom reinen Softwarehaus zum

Systemanbieter vor. Seither vertreibt sie eigenentwickelte und -produzierte

Röntgensysteme für Humanmedizin, Veterinärmedizin, die maritime Wirtschaft, zur

Material- und Qualitätsprüfung, für die Sicherheitsbranche und für militärische

Sanitätsdienste. „Besondere Produkte sind insbesondere die mobilen Lösungen,

darunter ein Röntgenkoffer, der eines der leichtesten Röntgensysteme weltweit

darstellt. Die Oehm & Rehbein GmbH hat sich national und international einen

hervorragenden Ruf erarbeitet. Sie steht für innovative, hochwertige

medizinische Hard- und Softwarelösungen“, machte der Wirtschaftsstaatssekretär

vor Ort deutlich.

https://www.oehm-rehbein.de/

Letzte Station der Informationstour war die DEJ Technology GmbH in Rostock. Die

2016 gegründete DEJ Technology GmbH ist ein IT-Unternehmen mit den

Schwerpunkten kundenspezifischer Softwarelösungen sowie Navigationslösungen für

Gesundheitswirtschaft, Einzelhandel und öffentliche Einrichtungen. Das Start-up

hat 2021 zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie verschärften

Personalsituation in Gesundheitseinrichtungen die Softwarelösung „Care Compass

– Onboarding App for health worker“ entwickelt. Damit soll das sogenannte

Onboarding, die Einarbeitung neuer Kollegen, erleichtert und der hohen

Fluktuation von Mitarbeitern, die nicht gut eingearbeitet wurden,

entgegengewirkt werden. Der „Care Compass“ stellt hierzu interne Abläufe,

wichtige Informationen, Lagerung und Handhabung von medizinischen Geräten

vereinfacht und schnell auffindbar durch Foto-Storys dar, wie man sie von

WhatsApp oder Instagram kennt. Entwickelt wurde die App zusammen mit der

Universitätsmedizin Rostock. „Hier werden innovative Produktideen tatkräftig

mit Erfolg in die Praxis umgesetzt. Die Einsatzmöglichkeiten für diese

Technologien sind vielfältig“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte

abschließend.

Quelle: Landesportal Mecklenburg-Vorpommern, 13.05.2022