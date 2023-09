Aufsichtsrat für weitere notwendige Strukturanpassungen am Harzklinikum

Strukturanpassungen im Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben: Aufsichtsrat will Doppelstrukturen in Quedlinburg und Wernigerode angehen (Mediennachricht).

Weitere dringend notwendige Strukturanpassungen im Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben waren Thema der jüngsten Aufsichtsratssitzung. Den Schwerpunkt dabei bilden der weitere Abbau von doppelt angebotenen medizinischen Leistungen am Harzklinikum in Quedlinburg und

Wernigerode. Bis September sind dem Aufsichtsrat weitere Strukturveränderungen vorzuschlagen, ist am Mittwochabend festgelegt worden. Bis dahin wird es in den kommenden Wochen intensive

Beratungen und Gespräche mit allen Beteiligten geben. Das Ziel dieses Prozesses ist ein

auch künftig kommunales leistungsstarkes Harzklinikum für die Menschen im Harzkreis.

Der Aufsichtsrat hat in diesem Zusammenhang beschlossen, dass die komplette

Frauenklinik künftig ihren Sitz in Wernigerode haben und die Verwaltung des kommunalen

Krankenhauses in Quedlinburg konzentriert werden wird.

In der stationären Medizin bilden die Geburtshilfe und die Kinderheilkunde traditionell

eine „funktionale Einheit“, gibt es zwischen beiden Kliniken eine umfangreiche

Zusammenarbeit. Aus diesem Grund ist die Abteilung Geburtshilfe im Harzklinikum im

April im Wernigeröder Haus konzentriert worden. Dort befindet sich seit Sommer 2021

die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin samt der Neonatologie - der Intensivstation für

Früh- und Neugeborene - im modernen Neubau an der Ilsenburger Straße 15.

Dr. Matthias Voth, Ärztlicher Direktor des Harzklinikums: „Aus medizinischen Gründen

ist der gemeinsame Sitz von Frauen- und Kinderklinik an einem Krankenhausstandort

unabdingbar! Daher ist geplant, dass ab 1. September die Klinik für Gynäkologie und

Geburtshilfe am Harzklinikum komplett in Wernigerode ihren Sitz haben wird.“

Was bedeutet diese Entscheidung für Frauen aus der Region Quedlinburg?

Für die stationäre Behandlung können sie sich auch künftig an die qualifizierten Ärztinnen

und Ärzte aus dem Team um Chefarzt Privatdozent Dr. Markus Hermsteiner im

Wernigeröder Harzklinikum wenden. Dass Patientinnen jederzeit - 24 Stunden am Tag,

sieben Tage die Woche - bestmöglich behandelt werden können, ist nur mit dem

kompletten Umzug der Frauenklinik möglich. Das schafft Vorteile für die Behandlung der

Patientinnen und zugleich für den Krankenhaus-Betrieb: Macht Synergien nutzbar, schont

Ressourcen und ist nicht zuletzt unabdingbar für die verlässliche Personal- und

Dienstplanungen. Zusätzlich wird es am Quedlinburger Haus in Zukunft weitere ambulante

und teilstationäre Angebote für gynäkologische Behandlungen und ambulante Operationen

sowie die Onkologische Ambulanz geben. Beispielsweise in MVZ-Praxen, dazu wird sich

das Harzklinikum mit der Kassenärztlichen Vereinigung verständigen. In Deutschland sind

diese KVs für die ambulante medizinische Versorgung zuständig.

Geschäftsführer Dr. Peter Redemann: „Wir haben jetzt intensive Wochen weiterer

konzentrierter Arbeit vor uns. Bereits die ersten Gespräche im Haus zeigen, dass unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die dringend erforderlichen weiteren

Strukturveränderungen unterstützen. Das ist auch notwendig und zugleich für alle

ein gutes Signal!“

Quelle: Mediennachricht, 17.06.2022