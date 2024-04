Klinikum Südstadt Rostock 2021 erneut mit Millionen-Plus

Klinikum Südstadt Rostock: Jahresüberschuss in Höhe von 7,14 Millionen Euro (Presseaussendung).

Das Klinikum Südstadt Rostock kann auch während der anhaltenden schwierigen Pandemiephase an seine langjährige erfolgreiche Entwicklung anknüpfen. Das städtische Klinikum und größte kommunale Krankenhaus in MV hat das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe

von 7,14 Millionen Euro abgeschlossen (2020: 6,78 Mio. Euro). Zwei Millionen Euro davon werden für verschiedene Projektträger in der Hanse- und Universitätsstadt zur Verfügung

gestellt.

„Unser Krankenhaus und sein gesamtes Team stehen wie ein Fels in der Brandung“,

lobte Senator Dr. Chris von Wrycz Rekowski die enormen Leistungen der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südstadtklinikums in diesen schwierigen

Zeiten. „Besonders hervorzuheben ist, dass trotz der massiven Einschränkungen

der beiden vergangenen Coronajahre bei laufendem Betrieb das Klinikum die

zahlreichen Baumaßnahmen planmäßig umgesetzt bzw. zielstrebig vorangetrieben

habt. Wir werden auch künftig in unser Klinikum und den Ausbau des kommunalen

Gesundheitsstandortes am Südstadtcampus im Interesse der Rostockerinnen und

Rostocker investieren. Der Wirtschaftsplan 2022 zeigt ein Investitionsvolumen

von 66 Mio. Euro bis zum Jahr 2025 auf. Wir schaffen hier und heute die

Grundlagen, um auch in naher Zukunft unser Klinikum fit zu halten, das

Leistungsangebot auszubauen, moderne Behandlungsplätze für die Patienten und

attraktive Arbeitsplätze für die Mitarbeitenden anzubieten. Darüber hinaus sind

wir in der Lage, uns auf neue Herausforderungen einzustellen und hier am

Standort sinnvolle Kooperationen der örtlichen Gesundheitswirtschaft

einzugehen.“

Auswirkungen durch Inflation befürchtet

Die Erlöse aus den Krankenhausleistungen betrugen im Jahr 2021 insgesamt 111,7

Mio. Euro, etwas weniger als 2020 mit 113,4 Mio. Euro, bei einem Gesamtumsatz

von 142,2 Mio. Euro (2020: 153 Mio. Euro). Der höhere Landesbasisfallwert von

3.746,00 Euro (+79,77 Euro), der die Grundlage für die Vergütung der

Krankenhausleistungen bildet, sowie sinkende Materialkosten haben zum positiven

Jahresabschluss beigetragen. Die Investitionsquote des Südstadtklinikums betrug

2021 bei einem Investitionsvolumen von 11,3 Mio. Euro 6,6 Prozent.

„Angesichts der politischen Entwicklungen in Europa und weltweit stehen wir

erneut vor einer herausfordernden Zeit“, befürchtet Verwaltungsdirektor Steffen

Vollrath. „Während wir das Arbeiten unter Pandemiebedingungen

professionalisiert haben, sind die Auswirkungen der explodierenden Kosten in

fast allen Bereichen auf den Krankenhausbetrieb noch nicht abzusehen.“

Dennoch werden die nächsten Zukunftsaufgaben tatkräftig angepackt. „Noch in

diesem Jahr ist neben der Erweiterung der Zentralen Notaufnahme und des Neubaus

der eigenen Küche der Baustart des Ärztehauses und die Modernisierung der

Geburtenstationen der Universitätsfrauenklinik am Südstadtklinikum geplant“,

kündigte Vollrath an.

Ein Drittel der Belegschaft arbeitet in Teilzeit

Insgesamt 25.265 Patienten wurden im vergangenen Jahr am Südstadtklinikum

stationär oder teilstationär behandelt sowie 2.919 Kinder geboren. Dazu kamen

49.295 ambulante Patienten sowie 10.691 ambulante und 7.787 stationäre

Notfallpatienten. Im Durchschnitt verbrachten die stationären Patienten 5,7

Tage in dem städtischen Krankenhaus mit 464 Betten und 49 Tagesklinikplätzen.

Trotz teilweise starker Einschränkungen in der Coronapandemie wurden im

vergangenen Jahr 10.706 stationäre und 3.076 ambulante Operationen

durchgeführt. Der am Klinikum Südstadt stationierte

24-Stunden-Intensivtransporthubschrauber (ITH) der Johanniter Luftrettung

startete im Vorjahr insgesamt 430-mal zu Patientenverlegungen.

Im Jahresdurchschnitt arbeiteten 1.454 Frauen und Männer am Klinikum Südstadt,

davon sind aktuell 184 Auszubildende in sieben Berufen; ein Drittel (33 %) der

Beschäftigten (501) davon in Teilzeit. Das Durchschnittsalter beträgt 40 Jahre

und der Anteil der Frauen 79 Prozent. Bei einem gleichbleibenden

Mitarbeiterstand stiegen die Personalkosten um 3,7 Mio. Euro in Folge von

Tarifanpassungen. Über die Erfolge bei der Gewinnung von mehr Auszubildenden

freute sich nicht nur die neue Pflegedirektorin Ilka Diening. „Die

Fachkräftesituation bleibt unsere größte Herausforderung“, unterstrich die

Diplompflegewirtin. „Die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen sind deshalb ein

entscheidender Zukunftsfaktor, den wir künftig noch stärker im Blick haben

müssen.“

Leistungsspektrum den Bedürfnissen anpassen

„Im vergangenen Jahr wurde der Grundstein für eine deutlich effektivere

Patientenversorgung gelegt“, betonte der Ärztliche Direktor Prof. Jan P.

Roesner. „Mit dem Hybrid-OP und dem neuen Herzkatheterlabor mit zwei

Messplätzen sind wir optimal auf die wachsenden Bedürfnisse in der Gefäß- und

Wirbelsäulenchirurgie sowie in der Herzmedizin eingestellt. Weitere

Verbesserungen erwarten wir mit der Inbetriebnahme der erweiterten Notaufnahme

im kommenden Jahr.“

Ein optimiertes Leistungsspektrum am Klinikum habe auch pandemiebedingte

Rückgänge sowie demografische Entwicklungen auffangen können, erklärte der

Mediziner. „Gerade sinkende Fallzahlen bei den Geburten und Frühchen sowie

vermehrt ambulant statt stationär durchgeführte Operationen führen zu Einbußen,

die wir aber unter anderem mit dem erweiterten Angebot in der

Wirbelsäulenchirurgie kompensieren konnten.“

Für rund 1,3 Millionen Euro wurde 2021 neue Medizintechnik angeschafft, unter

anderem ein neuer Inkubator für die jüngsten und kleinsten Patienten der

Neonatologie, ein Ultraschallgerät für die Gefäßchirurgie und ein weiteres

Schwerlastbett, welches nun für ein Patientengewicht bis 454 kg ausgelegt ist.

„Die Materialverstärkung unserer Ausstattung ist nicht nur für unser

zertifiziertes Adipositaszentrum von Bedeutung. Insgesamt registrieren wir

zunehmend Patientinnen und Patienten mit extrem großem Übergewicht. Auch darauf

sind wir jetzt mit unserem XXXL-Schwerlastbett vorbereitet.“

Quelle: Presseaussendung, 24.06.2022