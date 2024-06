TARDOC: Der Bundesratsentscheid erlaubt eine Überarbeitung und eine Behebung wesentlicher Mängel (HPlus).

H+ Die Spitäler der Schweiz kann den Entscheid des Bundesrats nachvollziehen, die ambulante Tarifstruktur TARDOC 1.3 noch nicht zu genehmigen, um diese bis zur Genehmigungsreife zu überarbeiten. Die TARDOC-Partner haben so die Chance, die wesentlichen Sachmängel der ambulanten Einzelleistungstarifstruktur

zu beheben. H+ ist bereit, diese Arbeiten im Rahmen der Arbeiten zur Gründung der nationalen Tariforganisation aktiv zu unterstützen. So kann auch die Koordination mit

den ambulanten Pauschalen gemeinsam mit allen Tarifpartnern angegangen werden.

Der Prüfbericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hat wesentliche Sachmängel an der

ambulanten Einzelleistungstarifstruktur aufgezeigt, welche auch H+ in seiner Analyse 2020

erkannt hatte – H+ begrüsst deshalb den Entscheid des Bundesrats. Die Tarifpartner haben

nun die Gelegenheit, den Einzelleistungstarif so zu überarbeiten, dass er den Anforderungen

des BAG und des Bundesrates entspricht. Damit wird der Grundstein gelegt, um den

überarbeiteten TARDOC gemeinsam mit den von H+ und santésuisse entwickelten Pauschalen

parallel unter der zu gründenden und vom Gesetz geforderten nationalen ambulanten

Tariforganisation einzuführen. Der Grundstein für die nationale ambulante Tariforganisation

wurde gestern mit der einstimmigen Genehmigung der Statuten, des

Aktionärsbindungsvertrags und der Zusatzvereinbarung «Doppelte Parität» durch die

Tarifpartner gelegt.

H+ ruft die Tarifpartner – FMH, curafutura, santésuisse und MTK – auf, gemeinsam den

TARDOC und die ambulanten Pauschalen zu finalisieren bzw. weiterzuentwickeln und die

gestern einstimmig angenommenen Gründungsdokumente zur nationalen ambulanten

Tariforganisation zu ratifizieren. Mit diesem Schritt können die Tarifpartner das Funktionieren

der Tarifpartnerschaft unter Beweis stellen und den vom Parlament gewollten Neuanfang im

ambulanten Bereich realisieren, um die Gesundheitsversorgung der Zukunft zugunsten der

Patientinnen und Patienten sicherzustellen.

Ambulanten Pauschalen auf Kurs

Ende 2021 reichten santésuisse und H+ die erste Version der ambulanten Pauschalen beim

BAG zur Überprüfung ein. Ziel dieser Einreichung ist es, einen Prüfbericht des Bundesamts

zu erhalten, wie dieser für den TARDOC erstellt wurde. Der Prüfbericht liegt aktuell noch

nicht vor. Die Pauschalen werden, in der im Mai 2021 gegründeten solutions tarifaires

suisses AG entwickelt. Träger der Organisation sind H+, santésuisse und die FMCH.

Seit Beginn 2022 entwickeln die Tarifpartner der solutions tarifaire suisses AG die

ambulanten Pauschalen weiter. Dazu finden bis im Sommer verschiedene Workshops mit

Vertretern der der Spitäler, Ärzteschaft und Kostenträger statt. Weiter soll eine erneute

Datenerhebung bei den H+ Mitgliedern die schon gute Datenbasis der Pauschalen weiter

verbessern. Die rund 330 erarbeitenden Pauschalen können dadurch mit aktuellen

Leistungs- und Kostendaten auf den neuesten Stand gebracht werden.

Quelle: HPlus, 03.06.2022