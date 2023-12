Baden-Württemberg: 2021 12% weniger Krankenhausbehandlungen als 2019

1,88 Millionen Patienten wurden 2021 stationär in den Krankenhäusern Baden-Württembergs behandelt (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg).

Mit rund 1,88 Millionen war die Zahl der stationären Behandlungen in baden-württembergischen Krankenhäusern im Jahr 2021 um knapp 3 100 Fälle (0,2 %) geringer als 2020. Damit hat sich der deutliche pandemiebedingte Rückgang um

267 000 Patientinnen und Patienten von 2020 im Vergleich zu 2019 nochmals

leicht vergrößert. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lagen sowohl die

Zahl der Patientinnen und Patienten als auch die Zahl der Behandlungstage 2021

um mehr als 12 % unter dem Niveau von 2019.

Die Zahl der im Jahresdurchschnitt 2021 in baden-württembergischen

Krankenhäusern aufgestellten Betten blieb mit rund 54 200 Betten gegenüber dem

Vorjahr konstant. Die Zahl der Intensivbetten stieg 2021 um 151 Betten auf 3

146.

Der Zuwachs des ärztlichen Personals an den Krankenhäusern des Landes setzte

sich 2021 mit einem leichten Plus von 0,5 % im Vergleich zu 2020 fort. Die Zahl

der an den Kliniken des Landes hauptamtlich beschäftigten Ärztinnen und Ärzte

lag 2021 bei 21 079 Vollkräften1. Der Personalbestand beim Pflegepersonal lag

mit 40 239 42 821 direkt beschäftigten Vollkräften um 3,0 % 2,8 % höher als

2020.

1Eine Vollkraft entspricht einem Beschäftigten mit voller tariflicher

Arbeitszeit.

[...]

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 29.08.2022