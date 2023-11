Krankenhauszukunftsfonds: Rund 27,5 Millionen Euro für das Klinikum Nürnberg

Krankenhauszukunftsfonds: Rund 27,5 Millionen Euro für Klinikum Nürnberg (Bayerische Staatskanzlei).

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat dem Klinikum Nürnberg einen Förderscheck in Höhe von rund 27,5 Millionen Euro übergeben. Er sagte: „Mit der Investition in Digitalisierung und IT-Sicherheit wird die Versorgung schneller, sicherer und besser – und die Arbeit der Pflegenden wird erleichtert.

Bayern unterstützt und übernimmt 30 Prozent.“ Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte am Donnerstag anlässlich der Übergabe in Nürnberg: „Insgesamt elf Förderanträge mit einem Gesamtvolumen

von 27.558.237 Euro wurden bewilligt. Damit werden an den beiden

Klinikum-Standorten Nürnberg-Süd und -Nord Projekte der Digitalisierung

entscheidend vorangetrieben. Das ist eine gute Nachricht für die Stadt

Nürnberg, für die Patientinnen und Patienten und für das Personal.“

Prof. Dr. Achim Jockwig, der Vorstandsvorsitzende des Klinikums Nürnberg,

zeigte sich sehr dankbar. „Dank der großzügigen Förderung können wir jetzt alle

wesentlichen Projekte realisieren, die wir bereits geplant und beantragt haben.

Wir befinden uns in einer spannenden Transformationsphase. Die Digitalisierung

führt zu einer Umwandlung bestehender Strukturen, die alle Bereiche unseres

Hauses betreffen, und am Ende einer verbesserten Patientenversorgung und der

Mitarbeiterentlastung zugutekommen.“

Gefördert werden Maßnahmen zur Beschleunigung und Verbesserung

krankenhausinterner Kommunikations- und Entscheidungsprozesse. Dazu gehören

etwa die Einführung einer entsprechenden Software in der Notaufnahme sowie ein

Patientenportal für ein digitales Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassmanagement

an beiden Standorten. Außerdem wird das Krankenhausinformationssystem

modernisiert, um die Dokumentation zu verbessern.

Holetschek erläuterte: „Die Digitalisierung bietet im Krankenhaus große

Chancen. Sie ist kein Selbstzweck, sondern verbessert die Qualität bei der

Behandlung, da mehr und bessere Daten zur Verfügung stehen, und optimiert die

Patientensicherheit. Auch werden Dokumentationsabläufe beschleunigt – davon

profitieren Personal und Datenqualität. So stehen in Nürnberg mit der neuen

Software Daten im Notfall rasch zur Verfügung.“

Der Minister fügte hinzu: „Aber auch während eines geplanten Aufenthalts können

durch die Digitalisierung Patientinnen und Patienten optimal begleitet werden.

Ebenso kann die Nachsorge – von Hausarzt bis Reha-Einrichtung – von einer

digitalen Unterstützung profitieren. Die Digitalisierung ist also ein Schub für

eine noch bessere Gesundheitsversorgung im Freistaat!“

Dem Klinikum Nürnberg steht aus dem Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) ein

Antragsvolumen von insgesamt 27.666.210 Euro zu. Davon entfallen 15.403.330

Euro auf den Standort Nord und 12.262.880 Euro auf den Standort Süd.

Insgesamt stehen im KHZF für die bayerischen Plankrankenhäuser Fondsmittel in

Höhe von rund 590 Millionen Euro zur Verfügung. Der im Rahmen des

„Zukunftsprogramms Krankenhäuser" für den KHZF zur Verfügung gestellte

Bundesanteil deckt 70 Prozent der jeweils förderfähigen Projektkosten. Der

Freistaat Bayern übernimmt die zusätzlich erforderliche Ko-Finanzierung in Höhe

von 30 Prozent, also insgesamt rund 180 Millionen Euro.

Holetschek sagte: „Mit den Mitteln aus dem Krankenhauszukunftsfonds treiben wir

die Digitalisierung an den bayerischen Kliniken erheblich voran. Es freut mich,

dass das Förderprogramm sehr gut angenommen wurde. Die Träger haben mehr als

1.400 Anträge eingereicht. Das Fördervolumen ist damit ausgeschöpft. Klar ist:

Der Freistaat will die Chancen der Digitalisierung auch im Gesundheitsbereich

intensiv nutzen.“

Quelle: Bayerische Staatskanzlei, 25.08.2022