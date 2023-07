Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Gemeinschaftskrankenhaus Bonn gGmbH

Die Gemeinschaftskrankenhaus Bonn gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.gk-bonn.de

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn gGmbH

Leitung Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: angemessene und marktgerechte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

An der Schnittstelle zwischen Medizin und Abrechnung unterstützen Sie einen zielgerichteten Patientensteuerungs- und –abrechnungsprozess – gemeinsam mit Ihren Team.

Sie führen, sind Vorbild, leiten an und steuern die Abteilung.

Medizinische Prozesse, Leistungsdokumentation, Kodierung und Vertretung der Arbeit gegenüber den Kostenträgern: Sie kennen sich aus – in Ihrem Fachgebiet, im Umgang mit Menschen und in den Rechtsnormen sowie Abrechnungsgrundlagen für ein somatisches Haus der Grund- und Regelversorgung mit Anteilen der Schwerpunktversorgung. Sie tragen zur medizinischen Leistungssteuerung des Hauses bei. Sie führen ein Team von 6 Mitarbeiterinnen, die die verschiedenen Aufgabenbereiche (Kodierung, MD-Management, Qualitätssicherung) gut untereinander aufgeteilt haben. Begleitung der Chefärzte, Fallbegleitung vor Ort, Beratung der Krankenhausleitung: Ihre Abteilung ist in der Klinik präsent.