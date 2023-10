Tumordokumentar /in | Med. Dokumentationsassistenz (w/m/d) München Klinik gGmbH

Die München Klinik gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Tumordokumentar /in | Med. Dokumentationsassistenz (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.muenchen-klinik.de

München Klinik gGmbH

Tumordokumentar

BY

Vollzeit

38,5

Vergütung: EG 8 TVÖD-K/VKA

29-2072.00 Tumordokumentation Dokumentationsassistent

Dokumentation und Verarbeitung erkrankungs- und therapierelevanter Daten von stationären, vorstationären und tagesklinischen Tumorpatient*innen aus elektronischen und papiergebundenen Quellen in unser Tumordokumentationssystem Erfassung und EDV-Eingabe der Nachsorgen onkologischer Patient*innen Erstellung und Pflege der Vollständigkeitskriterien im Tumordokumentationsprogramm sowie Übermittlung der erfassten Daten an das Krebsregister Enge Zusammenarbeit mit dem zuständigen Krebsregister Unterstützung im Rahmen onkologischer Zertifizierungen Erhebung der Kennzahlen für (Re-) Zertifizierungen durch OnkoZert / Deutsche Krebsgesellschaft Präsentation im Rahmen der jährlichen Audits Anlassbezogene Auswertungen für die verschiedenen Organzentren/Kliniken Engagement bei der Implementierung, Pflege und Weiterentwicklung der Tumordokumentation der München Klinik

Vorkenntnisse und/oder mehrjährige Berufserfahrung in der onkologischen Tumordokumentation

Einschlägiges Fachwissen und ggf. Kodiererfahrung in medizinisch-onkologischen Klassifikationssystemen (ICD-10,ICDO, TNM,ICPM/OPS, etc.)

Sicherer Umgang mit EDV-basierten Datenbanken und mit Excel- und Access-Datenbanken

Englische Sprachkenntnisse wünschenswert

Erfahrung mit dem Tumodokumentationssystem CREDOS von Vorteil