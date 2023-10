Klinikum Landshut wird Kommunalunternehmen

Klares, nachhaltiges Bekenntnis der Stadt Landshut zu ihrem Klinikum (Pressenachricht).

Das Klinikum Landshut wird von einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) in ein selbstständiges Kommunalunternehmen (KU) umgewandelt: Diese Änderung der Rechtsform von einer juristischen Person des Privatrechts in eine Anstalt des öffentlichen Rechts hat der Stadtrat im Rahmen

seiner heutigen Sitzung beschlossen. Was zunächst nach einer wenig spannenden

juristischen Feinheit klingen mag, hat durchaus historische Dimension, betont

Oberbürgermeister Alexander Putz. "Der Trend geht bundesweit seit Jahren genau

in die entgegengesetzte Richtung, nämlich zur Privatisierung kommunaler

Krankenhäuser. Wir haben uns heute ganz bewusst für den anderen Schritt

entschieden." Die Botschaft sei unmissverständlich, so der Rathauschef: "Das

ist ein klares, nachhaltiges Bekenntnis der Stadt Landshut zu ihrem Klinikum -

und eine richtungsweisende Entscheidung für die langfristige Sicherung einer

optimalen, wohnortnahen medizinischen Versorgung der gesamten Region."

Mit der Umwandlung in ein KU bleibt die Stadt Landshut weiterhin alleiniger

Träger des Klinikums, ohne private Gesellschafter. Die Verbindung zwischen der

Stadt als "Mutter" und der "Tochter" Klinikum wird dadurch noch enger als

bisher. "Wie wichtig die medizinische Daseinsvorsorge und eine leistungsfähige

Krankenhauslandschaft vor Ort sind, wurde uns in den vergangenen Jahren durch

die Corona-Pandemie nochmals sehr deutlich vor Augen geführt", sagt Putz.

"Diese Aufgabe hat für die Stadt Landshut höchste Priorität - und dem haben wir

durch die Übernahme der Gewährträgerschaft durch die Stadt Landshut nun auch in

finanzieller Hinsicht Nachdruck verliehen."

Die Stadtratsentscheidung betrachtet der Oberbürgermeister als Meilenstein, um

die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Landshut im Bereich Gesundheit und Medizin

weiter zu vertiefen. Die nächsten Etappenziele seien die geplante gemeinsame

Übernahme des Kinderkrankenhauses St. Marien durch Stadt und Landkreis und die

Kooperation im Rahmen des Medizincampus Niederbayern, so Putz. "Dass unser

Klinikum und die LAKUMED-Kliniken des Landkreises Landshut nunmehr als

Kommunalunternehmen die identische Rechtsform aufweisen, ist die Basis um die

Zusammenarbeit der Häuser in Zukunft weiter zu intensivieren." So kann

beispielsweise in den politischen Gremien künftig auch über die Gründung eine

gemeinsamen Kommunalunternehmens zur Bündelung der Ressourcen beraten werden.

Die Änderung der Rechtsform hat für die rund 1.500 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des Klinikums übrigens keinerlei negative Auswirkungen: Die

Beschäftigungsverhältnisse bestehen selbstverständlich fort, es gelten

weiterhin die entsprechenden Tarife und die inneren Strukturen des Klinikums

bleiben unangetastet. All dies wurde auch schriftlich festgehalten. Insgesamt

verspricht sich das Klinikum als "öffentlicher Arbeitgeber" künftig Vorteile

bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung. Ändern werden sich dagegen einige

Begrifflichkeiten der Organisation. So wird es künftig Vorstände statt

Geschäftsführer geben, aus dem Aufsichtsrat wird ein Verwaltungsrat und aus dem

Betriebsrat ein Personalrat.

Wie Oberbürgermeister Putz begrüßt auch die Geschäftsführung des Klinikums die

vom Stadtratsplenum beschlossene Umwandlung in ein selbstständiges

Kommunalunternehmen. "Unserem hohen Anspruch bleiben wir natürlich treu:

nämlich unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich medizinisch zu

versorgen", betonen die Interimsgeschäftsführer André Naumann und Prof. Dr.

Florian Löhe. Beide sollen in der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats

noch vor dem Jahreswechsel als neue Vorstände berufen werden; die bislang

interimistische "Doppelspitze" wird also dauerhaft fortgesetzt. "Die

Geschäftsführung bedankt sich beim gesamten Stadtrat, Oberbürgermeister Putz

und dem Finanzreferat der Stadt Landshut für das entgegengebrachte Vertrauen in

das Klinikum und versichert, dem Versorgungsauftrag auch weiterhin mit allen

Kräften nachzukommen", so Naumann und Löhe abschließend.

Das Klinikum Landshut ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 568

Planbetten, 20 Haupt- und Belegabteilungen sowie mehreren Tageskliniken. Für

das westliche Niederbayern und darüber hinaus nimmt es einen überregionalen

Versorgungsauftrag wahr. So ist das Klinikum Landshut überregionales

Traumazentrum im Traumanetzwerk Ostbayern und verfügt über ein anerkanntes,

zertifiziertes onkologisches Zentrum, mehrere Organkrebszentren und als

zertifizierte High-Care-Stationen über eine Chest Pain Unit und eine Stroke

Unit. Außerdem ist das Klinikum Landshut Akademisches Lehrkrankenhaus der

Ludwig-Maximilians-Universität München und bildet an der klinikeigenen

Pflegeschule Pflegefachkräfte aus.



Quelle: Pressenachricht, 29.10.2022