Klimaschutzmaßnahmen für NRW-Gesundheitswesen beschlossen

Landesgesundheitskonferenz beschließt Klimaschutzmaßnahmen für das NRW-Gesundheitswesen (KGNW).

Klimaschutz stellt besonders für das Gesundheitswesen eine besondere Herausforderung dar: Mit einem Anteil von 5,2 Prozent des bundesweiten CO2-Ausstoßes liegt der deutsche Gesundheitssektor nur wenig hinter der Stahlindustrie (fast 6 Prozent). Einen großen Teil davon verursachen die Krankenhäuser.

Diese Ausgangslage beschreibt das Wuppertal Institut in einem Gutachten für die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), aus dem

das Zielbild „Klimaneutrales Krankenhaus“ entstand. Krankenhäuser müssen

beachtliche Investitionsmittel aufbringen, um die Gebäude energetisch zu

sanieren, ihre Strom- und Wärmeversorgung auf erneuerbare Quellen umzustellen

und nachhaltige Lösungen für das Raumklima einzuführen. Mit dem Zielbild hat

die KGNW bereits frühzeitig eine zentrale Herausforderung aufgegriffen.

Nun hat auch die 30. Landesgesundheitskonferenz (LGK) umfassende

Klimaschutzmaßnahmen für das Gesundheitswesen beschlossen. Die LGK verbindet

alle wichtigen Akteure des nordrhein-westfälischen Gesundheitswesens. Dazu

zählen die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, Ärzte- und

Apothekerkammern, die KGNW, Zahnärztekammern, Selbsthilfeverbände und

Sozialversicherungen. Ihre gemeinsame gesundheitspolitische Erklärung vom 31.

Oktober 2022 trägt den Titel „Klimaschutz und Klimaanpassung sind

Gesundheitsschutz“. Darin vereinbaren die Akteure des nordrhein-westfälischen

Gesundheitswesens vereinte Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung für die

kommenden Jahre. „Ein Impuls in die richtige Richtung, den wir sehr ernst

nehmen müssen“, sagte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Klimaschutz-Wissen bereits in Aus- und Fortbildung erwerben und vertiefen

Auf Basis des LGK-Beschlusses soll das Gesundheitswesen in NRW seinen Beitrag

zum Klimaschutz leisten. Die entsprechenden Einrichtungen sollen sich demnach

„umfassend mit den Klimafolgen ihres Handelns und einer klimagerechten

Ausgestaltung der Arbeitsplätze und -bedingungen befassen“. Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter „über alle Berufsgruppe hinweg“ sollen bereits in Aus- und

Fortbildung ihr Wissen und Engagement für Klimaschutzmaßnahmen und

Klimaanpassung erwerben, vertiefen und dann anwenden können. Zu den

Klimaschutzmaßnahmen selbst gehören Energiesparen in Gebäuden und die Nutzung

erneuerbarer Energien. Auch die Motivation für eine klimafreundliche Mobilität

zählt dazu.

Darüber hinaus wird das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG NRW) die

nordrhein-westfälischen Kommunen bei der Erstellung von lokalen

Hitzeaktionsplänen unterstützen und beraten. Ein jährlicher Aktivitätsbericht

wird künftig zeigen, was bereits geschafft ist. Ein neuer „Gesundheitspreis

NRW“ zeichnet herausragende Projekte aus.

Land verspricht finanzielle Rahmenbedingungen zum Klimaschutz

Den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern fällt eine Schlüsselrolle zu. Das

Land verspricht, für sie – und die weiteren Akteure im Gesundheitswesen – daher

die finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen. Davon zeugt auch die

LGK-Erklärung. Hier heißt es:

„Die Landesgesundheitskonferenz setzt sich dafür ein, dass:

wie im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90 /Die Grünen verabredet ein

Drittel der zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel zur Krankenhausplanung

für baulich-technische Energiespar- und Klimaanpassungsmaßnahmen genutzt wird;

auf Bundesebene rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die dazu

beitragen, klimaneutrales und klimaresilientes Handeln zu fördern und zu

belohnen;

Bundes- und Landesfördermittel für mehr Investitionen in Klimaschutz und

Klimaanpassung im Gesundheitswesen genutzt werden;

NRW einen Krankenhaus-Klimaschutzfonds errichtet, der durch Mittel des Bundes

gespeist wird. Entsprechende Verhandlungen sollen seitens des Ministeriums

zeitnah aufgenommen werden;

diese Förderprogramme zu Klimaschutz und Klimaanpassung beworben werden sowie

transparent und bürokratiearm gestaltet werden;

zielgerichtete Aufklärungskampagnen (auch in Betrieben z. B. zur

Mitarbeitermobilität) vorangetrieben werden.“

Auf die Dringlichkeit dieser Voraussetzungen hatte die KGNW bereits im März

2022 hingewiesen, als sie neben der Expertise des Wuppertal Instituts auch das

Gutachten des „Institute for Health Care Business“ (hcb) vorstellte. Darin

analysiert hcb-Geschäftsführer Prof. Dr. Boris Augurzky die erforderlichen

finanziellen Rahmenbedingungen und formuliert Handlungsempfehlungen. Eine

wichtige Aussage war, dass die unausweichliche Transformation der Kliniken hin

zur Klimaneutralität nur mit einem neu zu schaffenden Krankenhaus-Klimafonds

gewährleistet werden könne. Erfolgreiche Klimaschutz-Projekte wie „KliK green“,

an dem allein in NRW 64 Einrichtungen teilnahmen, haben auf diesem Weg bereits

wertvolle Impulse gegeben.

Quelle: KGNW, 03.11.2022