Jeder muss sich früher oder später im Leben mit dem Thema Pflege auseinandersetzen. Sei es, dass man selbst im Krankenhaus behandelt oder in einem Pflegeheim versorgt wird oder sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmert. Pflege ist ein systemrelevanter Bereich in der Gesundheitsversorgung

und somit auch der Schwerpunkt des diesjährigen BKK Gesundheitsreport 2022: Pflegefall Pflege? Er beleuchtet die Situation in der Alten-, Kranken- und Gesundheitspflege. Trotz

gesetzgeberischer Aktivitäten und spezifischer

Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) wird die Situation in

der Pflege weiterhin als kritisch bewertet.

„Wenn man sich heute die Situation in der Pflege anschaut, dann erinnert sie

mich an das Familienbild der

50iger Jahre. Bei aller Vernachlässigung von Details zeigt sich darin ein

Spiegel unserer Gesundheitsversorgung. Der Vater als Haushaltungsvorstand – in

dem Fall der Mediziner – sagt an, was richtig ist in Sachen

Gesundheit. Die Mutter, also die Pflege, kümmert sich um die Kinder, hat

vermeintlich diffuse Aufgaben, aber

sorgt dafür, dass der Laden läuft. Und sie muss ihren Mann fragen, ob sie

arbeiten gehen und ein eigenes

Konto eröffnen darf, sprich, sie wird in jedem Schritt gesteuert und darf nicht

eigenständig agieren. Und die

Kinder, also die Patienten, sie haben auch kaum Mitspracherecht“, so Dr.

Bernadette Klapper, Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverbands für

Pflegeberufe.

Aus Sicht der Gesellschaft wird die Arbeit von Pflegenden zu wenig

wertgeschätzt, es fehlt vor allem die notwendige Akzeptanz innerhalb der

Kliniken und Heime. Oft sind die Arbeitsbedingungen schwierig, immer

häufiger fallen Überstunden an und Dienstpläne ändern sich kurzfristig, und

dies alles bei niedrigem Gehalt.

Hinzu kommt, dass die Kranken- und Altenpflege durch körperlich und psychisch

belastende Arbeit geprägt

ist. Beschäftigte in der Altenpflege (33,2 AU Tage je Beschäftigte) und

Krankenpflege (25,7 AU-Tage je Beschäftigte) weisen deutlich höhere Fehlzeiten

auf als der Durchschnitt aller Beschäftigten (18,2 AU-Tage je

Beschäftigten). Diese Differenz ist in den letzten beiden Corona-Pandemiejahren

sogar noch größer geworden (Fehlzeiten in 2019: 22,7 AU-Tage je Beschäftigten

bei den Gesundheits- und Krankenpflegekräften, 29,0

AU-Tage je Beschäftigten bei den Altenpflegekräften, bzw. 18,4 AU-Tage je

Beschäftigten bei allen Beschäftigtengruppen). Vor allem weisen Pflegekräfte

überdurchschnittlich viele Fehltage aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen

(Altenpflege 9,5 AU Tage; Krankenpfleger 6,5 AU-Tage je Beschäftigte) und

psychischen

Störungen (Altenpflege 7,3 AU-Tage; Krankenpfleger 5,5 AU-Tage) auf.

„Der große Block ist die körperlich schwere Arbeit, die zu Problemen wie

Rückenbeschwerden führen kann.

Dann haben wir unregelmäßige Arbeitszeiten, Nacht- und Schichtarbeit. Das kann

eben von den Störungen

des biologischen Rhythmus über Konzentrations- und Schlafstörungen bis hin zu

Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Kritisch für die Beschäftigungssituation

und auch den Pflegekräftemangel ist, dass viele Pflegekräfte sagen – das sind

ungefähr zwei Drittel –, so, wie sie jetzt arbeiten müssen, können sie nicht

bis zum normalen Renteneintrittsalter arbeiten. Das heißt, wir haben hier ein Potenzial

für Frühberentung. Und das

ist kritisch in der Zeit, wo man eh Personalmangel hat“, erklärt Prof. Dr.

Holger Pfaff, Direktor des Instituts

für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft der

Universität zu Köln.

Ergebnisse der BKK Beschäftigtenumfrage 2022 – Im Fokus der Pflegeberufe

Unzufriedenheit und ein erhöhter Krankenstand breiten sich aus. Ein

Teufelskreis, denn wenn immer häufiger

die Kolleginnen und Kollegen ausfallen, nimmt die Arbeitsverdichtung des

Einzelnen zu. In einer repräsentativen Umfrage von 6.000 Beschäftigten im

Rahmen des BKK Gesundheitsreports 2022 gaben mehr als 40

Prozent der Altenpflegekräfte (44,2 Prozent) genauso wie die Gesundheits- und

Krankenpflegekräfte (40,4

Prozent) an, dass sie sich aktuell den Anforderungen ihrer Arbeit nur teilweise

oder gar nicht gewachsen

sehen. Dieser Anteil ist fast doppelt so hoch wie bei den sonstigen Berufen mit

24,6 Prozent.

Da ist es wenig verwunderlich, dass beispielsweise jeder vierte Beschäftigte in

der Gesundheits- und Krankenpflege darüber nachdenkt in den nächsten zwei

Jahren den Arbeitgeber zu wechseln. Mehr als jeder

Fünfte denkt sogar darüber nach seinen Berufen ganz aufzugeben.

Ein weiteres Problem ist: Bei jeder dritten Altenpflegekraft (34,8 Prozent) und

deutlich über einen Viertel

(29,8 Prozent) aller Gesundheits- und Krankenpflegekräfte ist es fraglich, ob

sie überhaupt bis zur Rente ihren Beruf ausüben bzw. generell arbeiten können.

Ursächlich dafür ist nach Aussagen der Befragten weniger der Pflegeberuf an

sich, sondern vor allem die

Gestaltung der Arbeitsbedingungen, die den Pflegenden heute zu schaffen machen.

Die überwiegende Mehrheit aller Befragten sagt zwar, dass ihre Aufgaben eine

anspruchsvolle Tätigkeit und ein zukunftssicherer Beruf sind (70,5 - 90,7

Prozent). Andererseits ist die Mehrheit der Meinung, dass sowohl die Bezahlung

in der

Pflege (66,1 Prozent) nicht angemessen ist, sondern auch die Vereinbarkeit von

Beruf und Familie (51,5 Prozent) in diesem Berufsfeld nicht oder nur schlecht

gegeben ist.

Insgesamt liefern sowohl die Befragungsergebnisse als auch

Beschäftigungsstatistiken des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

(IAB) keinen Beleg, die für das Phänomen „Pflexit“, einem Massenexodus

der Pflegekräfte aus dem Gesundheitssystem, sprechen. Ein Berufswechsel findet

in der Pflege in etwa genauso häufig wie in anderen Berufen statt. Allerdings

würde auch ein großer Teil (43,5 Prozent) unter den

Befragten den Pflegeberuf als Ausbildungsberuf nicht weiterempfehlen und ist

zudem der Meinung, dass der

Pflegeberuf keine hohe gesellschaftliche Anerkennung genießt (43,7 Prozent).

Mehr Verantwortung durch bessere Ausbildung in der Pflege

Eine wesentliche Maßnahme, die Verhältnisse in der Pflege zu verbessern, sei

das Berufsbild von professionell Pflegenden aufzuwerten, fordert Dr.

Bernadette Klapper:

„Grundsätzlich sind eine gute Bildung und gute Qualifizierung auf allen Ebenen

erforderlich. Endlich haben

wir eine generalistische Ausbildung. Wichtig ist, die Kinderkrankheiten in der

Umsetzung zu beheben und

konsequent zu nutzen, was uns das Pflegeberufegesetz ermöglicht, nämlich auch

den Berufszugang über primär qualifizierende Hochschulstudiengänge, sprich den

Bachelor in Pflege, als Grundlage für Spezialisierungen auf Masterebene

verstärkt anzubieten und zu sichern.“

Franz Knieps, Vorstandsvorsitzender des BKK Dachverbands, geht noch einen

Schritt weiter. Er sieht ein

grundsätzliches Umdenken bei der Alten- und Krankenpflege von Nöten. Seine

Forderung: Weniger stationäre Aufenthalte hin zu mehr ambulanter Pflege:

„Wir müssen zum einen feststellen, dass der größte ambulante Pflegedienst die

Familie ist! Aber auch da

ändern sich Strukturen. Wir haben heute in den Ballungsgebieten mehr als 50

Prozent Ein-Personen-Haushalte. Pflege im Familienverbund wird da schwieriger.

Deshalb muss das System viel durchlässiger werden.

Die heutigen Pflegegrade müssen viel flexibler nach dem individuellen Bedarf

gestaltet sein. Denn die Hilfsbereitschaft in der Familie, in der

Nachbarschaft, im Haus, ist viel größer als wir glauben“, sagt Franz Knieps,

Vorstandsvorsitzender des BKK Dachverbandes.

Eines steht fest: Durch den demografischen Wandel wird der Bedarf an

Pflegeleistungen in den nächsten

Jahren deutlich steigen. Längst ist die Pflege älterer und kranker Menschen

nicht bloß ein gesundheitspolitischer, sondern ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag.

„Ich sehe sogar große Möglichkeiten etwas zu reformieren! Wenn wir uns mit

anderen Ländern vergleichen, dann haben wir weder zu wenig Ärzte noch zu wenig Pflegekräfte auf der Ebene

Land. Aber wir verteilen diese personellen Ressourcen falsch. Wir haben zu viele Krankenhäuser, wir

machen zu viel stationär, was auch ambulant erledigt werden könnte. Wenn man diese Strukturen bereinigen

würde, dann wäre, glaube ich, ausreichend Arbeit und ausreichend gute Arbeit für alle vorhanden“, so Franz Knieps.

