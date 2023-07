GKV-Finanzentwicklung im 1. bis 3. Quartal 2022

Finanzentwicklung der GKV im 1. bis 3. Quartal 2022 (Bundesgesundheitsministerium, PDF, 762 kB).

Die 97 gesetzlichen Krankenkassen haben im 1. bis 3. Quartal 2022 einen Überschuss von rund 195,3 Mio. Euro verbucht. Die Finanzreserven der Krankenkassen betrugen Ende September 10,2 Mrd. Euro bzw. rund 0,4 Monatsausgaben und entsprachen damit dem Zweifachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve. Am 12. November 2022 ist das

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz stabilisieren wir die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen und schützen die Beitragszahler vor hohen Beitragssatzsteigerungen im kommenden

Jahr. Dabei bleibt das hohe Niveau und die Qualität der Gesundheitsversorgung

in Deutschland für alle Versicherten gewahrt.

Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Lauterbach

Den Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von 215,6 Mrd. Euro

standen Ausgaben in Höhe von 215,4 Mrd. Euro gegenüber. Die Ausgaben für

Leistungen und Verwaltungskosten verzeichneten bei einem Anstieg der

Versichertenzahlen von 0,3 Prozent einen Zuwachs von 4,9 Prozent. Der

durchschnittlich von den Krankenkassen erhobene Zusatzbeitragssatz zum

Quartalsende lag mit 1,36 Prozent leicht oberhalb des Ende Oktober 2021 für das

Jahr 2022 bekannt gegebenen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes von 1,3

Prozent.

Unterschiedliche Finanzentwicklung nach Krankenkassenarten

Alle Kassenarten haben moderate Überschüsse erwirtschaftet. Die Überschüsse

betrugen bei den Innungskrankenkassen 44,2 Mio. Euro, bei den

Betriebskrankenkassen 40,7 Mio. Euro, bei der Landwirtschaftlichen Krankenkasse

33,9 Mio. Euro, bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen 32,7 Mio. Euro, bei den

Ersatzkassen 31,3 Mio. Euro und bei der Knappschaft 12,6 Mio. Euro.

Ergebnis des Gesundheitsfonds

Der Gesundheitsfonds, der zum Stichtag 17. Januar 2022 über eine

Liquiditätsreserve von rund 7,9 Mrd. Euro verfügte, verzeichnete in den ersten

neun Monaten des Jahres 2022 ein Defizit von 2,1 Mrd. Euro. Dieses ist

saisonüblich und lässt keinen Rückschluss auf das für das Gesamtjahr 2022 zu

erwartende Ergebnis des Gesundheitsfonds zu. So fließen die Ausgaben des

Gesundheitsfonds als monatliche Zuweisungen in konstanter Höhe an die

Krankenkassen, während die Einnahmen unterjährig erheblich schwanken und

insbesondere im letzten Quartal aufgrund der Verbeitragung von

Jahressonderzahlungen wie beispielsweise dem Weihnachtsgeld höher ausfallen.

Die Beitragseinnahmen (ohne Zusatzbeiträge) stiegen im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent.

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie trägt der Bund weiterhin einen Großteil der

Ausgaben für pandemiebedingte Zahlungsverfahren, die aus der Liquiditätsreserve

des Gesundheitsfonds vorfinanziert werden. Hierunter fallen insbesondere

Aufwendungen für Corona-Testungen und für Impfungen gegen COVID-19 im Rahmen

der Coronavirus-Impf- und Testverordnung sowie Ausgleichszahlungen für

Krankenhäuser. Insgesamt wurden rund 19,9 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve

des Gesundheitsfonds zur Verfügung gestellt und vom Bund refinanziert.

Entwicklungen bei den Ausgaben

Die Krankenkassen verzeichneten in den ersten drei Quartalen 2022 bei einem

Versichertenzuwachs von 0,3 Prozentpunkten einen absoluten Zuwachs der

Leistungsausgaben und Verwaltungskosten von 4,9 Prozent. Die Leistungsausgaben

stiegen dabei um 4,8 Prozent, die Verwaltungskosten um 9,3 Prozent. Der sehr

deutliche Anstieg der Verwaltungskosten ist weiterhin maßgeblich auf die

Bildung von hohen Altersrückstellungen einer einzelnen Krankenkasse im ersten

Quartal zurückzuführen und dürfte sich im weiteren Jahresverlauf noch

abflachen.

Überproportional stark gestiegen sind die Ausgaben im Bereich der

Schutzimpfungen (17,9 Prozent), bei den Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen

(13,7 Prozent) sowie im Bereich der Fahrkosten (11,2 Prozent). Der Anstieg bei

den Schutzimpfungen ist auf die Ausgaben für Impfstoffe und dabei vorrangig auf

die Gruppe der Herpes-Zoster-Impfstoffe (Impfungen gegen Gürtelrose)

zurückzuführen. Die Kosten für Corona-Impfstoffe fallen nicht darunter; diese

werden vom Bund und nicht von den Krankenkassen finanziert.

Die Ausgaben für Heilmittel erleben mit 9,6 Prozent weiterhin einen Aufwuchs,

der sowohl auf Vergütungsanpassungen zum Beginn dieses Jahres als auch auf die

hohen unterjährigen Preisabschlüsse des Vorjahres, zurückzuführen sind. Im

Bereich Krankengeld entwickeln sich die Ausgaben mit 8,5 Prozent

überdurchschnittlich. Dazu trägt auch der Anstieg der krankengeldberechtigten

Mitglieder bei. Die Aufwendungen für Kinderkrankengeld liegen rund 10 Mio. Euro

höher als im Vorjahreszeitraum (entspricht einer Steigerung von 2,6 Prozent).

Der Anstieg der Arzneimittelausgaben lag mit 5,8 Prozent wie auch in den

vergangenen Jahren über dem durchschnittlichen Anstieg der gesamten

Leistungsausgaben. Ab dem Jahr 2023 greifen im Bereich der Arzneimittelausgaben

die Regelungen des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes, welche eine Verlangsamung

der Ausgabendynamik in diesem Bereich bewirken.

Die Ausgaben für ambulant-ärztliche Behandlungen sind in den ersten drei

Quartalen um 3,5 Prozent und damit weniger stark als der Durchschnitt der

Leistungsausgaben gestiegen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gesetzliche

Korrekturmaßnahmen, welche ungewollte Doppelfinanzierungen für besondere

ärztliche Leistungen nach dem Terminservice- und Versorgungsgesetz korrigieren,

im 1. Halbjahr 2022 ausgabendämpfend wirkten.

Auch die Ausgaben für Krankenhausbehandlungen sind mit einem Anstieg von 3,3

Prozent weniger stark als der Durchschnitt aller Leistungsausgaben gestiegen.

Dies dürfte vorrangig auf eine weiterhin stagnierende oder gar rückläufige

Mengenentwicklung zurückzuführen sein. Im Jahr 2020 wurden die

Pflegepersonalkosten aus den DRG-Pauschalen ausgegliedert. Diese Ausgaben

wuchsen in den ersten neun Monaten um 12,4 Prozent, nachdem die Krankenkassen

bereits im Jahr 2021 14 Prozent höhere Ausgaben für Pflegepersonalkosten als

noch 2020 verbuchten.

Bei der Interpretation der Daten der ersten drei Quartale ist grundsätzlich zu

berücksichtigen, dass die Ausgaben in vielen Leistungsbereichen, insbesondere

bei Ärzten und Zahnärzten, von Schätzungen geprägt sind, da Abrechnungsdaten

für den betrachteten Zeitraum häufig noch nicht oder nur teilweise vorliegen.

Auch die Aufwendungen für das Pflegebudget im Krankenhaus sind aufgrund der für

einen Teil der Krankenhäuser noch nicht vorliegenden Abschlüsse der

Verhandlungspartner vor Ort teilweise von Schätzungen geprägt.

Weitere Entwicklung

Für das Jahr 2022 konnte der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der GKV

durch die Zahlung eines ergänzenden Bundeszuschusses von 14 Mrd. Euro

weitestgehend stabilisiert werden. Dieser Zuschuss entfällt jedoch in 2023

vollständig. Mit dem am 07. November 2022 verkündeten

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz hat die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen

ergriffen, um auch in 2023 eine stabile und verlässliche Finanzierung der

gesetzlichen Krankenversicherung sicherzustellen. Die Belastungen werden auf

verschiedene Schultern verteilt: Neben höheren Bundesmitteln werden Reserven

des Gesundheitsfonds und der Krankenkassen herangezogen sowie Effizienzreserven

insbesondere im Arzneimittelbereich gehoben, um den Anstieg der Zusatzbeiträge

im kommenden Jahr zu begrenzen.

Das Bundesministerium für Gesundheit hat auf Basis der Prognosen des

GKV-Schätzerkreises unter Berücksichtigung der Maßnahmen des

GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes zum 1. November einen durchschnittlichen

Zusatzbeitragssatz für 2023 von 1,6 Prozentpunkten für das Jahr 2023

bekanntgegeben. Dies entspricht einem Anstieg von 0,3 Prozentpunkten gegenüber

dem im Vorjahr. Ohne die stabilisierenden Maßnahmen des

GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes wäre dieser Anstieg und damit die Belastung

der Beitragszahlerinnen und -zahler deutlich höher ausgefallen. Die ab dem

Jahreswechsel erhobenen kassenindividuellen Zusatzbeitragssätze werden derzeit

im Rahmen der Haushaltsplanungen der Krankenkassen festgesetzt und fortlaufend

bekanntgegeben.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 12.12.2022