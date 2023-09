Insolvenzwelle bei Kliniken droht

DKI-Krankenhaus-Barometer 2022: Krankenhaus-Insolvenzwelle rollt an (DKG, PDF, 3 MB).

Nur noch sechs Prozent der Krankenhäuser in Deutschland beurteilen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als gut. Lediglich 20 Prozent erwarten für das Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis. Mehr als jedes zweite Krankenhaus (56 Prozent) geht für das Jahr 2023 von einer weiteren Verschlechterung der

wirtschaftlichen Lage aus. Das sind Ergebnisse des aktuellen Krankenhaus-Barometers des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI), einer jährlich durchgeführten Repräsentativbefragung der Allgemeinkrankenhäuser in

Deutschland.

„Die schon vor einigen Monaten prognostizierte Insolvenzwelle rollt jetzt an.

Die Politik hat den Zeitpunkt, an der sich die Welle aufhalten lässt, schon

fast verpasst. Der Schaden für die Versorgung wird 2023 in vielen Regionen

sichtbar werden. Corona und die zuletzt gehäuften Atemwegserkrankungen haben

gezeigt, dass wir ein starkes Krankenhauswesen und flächendeckende Versorgung

benötigen. Weitere überraschende Schließungen können wir uns nicht mehr

leisten. Die von der Bundesregierung im Rahmen des

Wirtschaftsstabilisierungsfonds angekündigten Finanzhilfen zum Ausgleich von

Energiepreissteigerungen helfen zwar an dieser besonderen Stelle, können aber

das strukturelle Defizit wegen der inflationsbedingten allgemeinen

Kostensteigerungen nicht ausgleichen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

weiß sehr genau, dass diese Kostensteigerungen in den Preisen, die die

Krankenhäuser gegenüber den Krankenkassen abrechnen dürfen, nicht abgebildet

sind. Der wirtschaftliche Druck lastet damit unverändert schwer auf den

Krankenhäusern. Der vom Minister angekündigte Vorrang der Medizin vor der

Ökonomie bleibt ein leeres Versprechen. Auch im kommenden Jahr werden die

Kosten der Krankenhäuser doppelt so schnell steigen wie die staatlich

festgelegten Preise. Das strukturelle Defizit wird sich dann auf rund 15

Milliarden Euro summieren. Wie wir in den Vorschlägen der Regierungskommission

nachlesen können, will man mit diesem strukturellen Defizit in die Reform der

Fallpauschalen einsteigen. Es grenzt schon an Magie, durch die Neuverteilung

dieses Mangels davon zu sprechen, dass man den ökonomischen Druck beseitigen

und der Medizin den Vorrang vor der Ökonomie einräumen will“, erklärt Dr.

Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Ein weiteres ungelöstes Problem bleibt die Investitionsfinanzierung der

Krankenhäuser. Die Bundesländer kommen ihrer gesetzlichen Verpflichtung, den

Krankenhäusern die Investitionskosten in tatsächlicher Höhe zu finanzieren,

schon seit Jahrzehnten nicht mehr nach. Laut Krankenhaus-Barometer lag die

Investitionssumme der Häuser 2021 bei 6,8 Milliarden Euro. Aus öffentlichen

Fördermitteln stammen nur 47 Prozent. Den Rest müssen die Krankenhäuser selbst

aufbringen, ganz überwiegend indem sie sich dafür verschulden. Die Eigenmittel

der Krankenhäuser reichen längst nicht mehr für Investitionen aus. Zwischen

2019 und 2021 haben nur 15 Prozent der Krankenhäuser durchgängig ausreichend

Gewinne für die erforderlichen Investitionen erzielt. „Dies führt zu einem

zunehmenden Investitionsstau bei den Gebäuden und der technischen Infrastruktur

der Krankenhäuser. Der Wert der Sachanlagen in den Bilanzen sinkt

kontinuierlich, wogegen der Schuldenstand wächst“, sagt Gaß.

Weiterhin besorgniserregend ist die Personalsituation in den Kliniken, vor

allem in der Pflege. Zur Jahresmitte 2022 hatten fast 90 Prozent der

Krankenhäuser Probleme, offene Pflegestellen auf den Allgemeinstationen zu

besetzen. In der Intensivpflege hatten drei von vier Krankenhäusern

Stellenbesetzungsprobleme. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der offenen

Pflegestellen um 43 Prozent auf den Allgemeinstationen und um 20 Prozent in der

Intensivpflege gestiegen. Im Schnitt bleiben die Pflegestellen rund ein halbes

Jahr unbesetzt.

Die Ergebnisse des Krankenhaus-Barometers 2022 beruhen auf der schriftlichen

Befragung einer repräsentativen Stichprobe zugelassener Allgemeinkrankenhäuser

ab 100 Betten in Deutschland, die von Mitte April bis Ende Juni 2022

durchgeführt wurde. Beteiligt haben sich insgesamt 309 Krankenhäuser.

Quelle: DKG, 27.12.2022