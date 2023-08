Kreiskliniken Lörrach werden 2023 umstrukturiert

Kliniken im Landkreis Lörrach: Neustrukturierung der Kliniken kommt 2023 (Pressemeldung).

Mit dem Ziel der Steigerung der Versorgungsqualität und der Patientenzufriedenheit sowie einer Verbesserung der Personal- und Kostensituation stellen die Kliniken im Landkreis die Profile ihrer Standorte im ersten Halbjahr 2023 neu auf. Die Kliniken des Landkreises Lörrach und das St.

Elisabethen-Krankenhaus werden im ersten Halbjahr 2023 weitreichende Umstrukturierungen vornehmen. Dafür hat der Aufsichtsrat am vergangenen Freitag grünes Licht gegeben. Eine erste Skizze

möglicher künftiger Zuordnungen von Abteilungen zu Standorten war Anfang

November bekanntgegeben und in den vergangenen Wochen mit den Chefärzten und

weiteren Führungskräften intensiv besprochen und vertieft geprüft worden. Im

Ergebnis ist ein modifiziertes Konzept entstanden.

Versorgungsqualität und Arbeitgeberattraktivität

Ziel der Umstrukturierung ist, die Qualität der Patientenversorgung und die

Attraktivität der Kliniken als Arbeitgeber zu sichern und auszubauen. Dafür

sollen durch die Zusammenführung von Leistungen zwischen den vier

Klinikstandorten in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim und den Abbau von

Doppelvorhaltungen weitere Personal- und Strukturpotenziale identifiziert und

Kosten gesenkt werden. Durch Fokussierung unterschiedlicher Leistungsangebote

an den vier Standorten mit entsprechender Unterstützung durch die notwendigen

Sekundärbereiche wie Anästhesie oder Radiologie werden Schwerpunkte gebildet.

Diese bieten den Raum für die Erweiterung und qualitative Verbesserung der

bestehenden Leistungen. Die Neustrukturierung greift dabei schon jetzt die

Versorgungsformen des neuen Klinikums auf, bei dem die Patientenbetreuung in

Kompetenzbereichen die bisherigen abteilungszentrierten Versorgungen ablösen

soll.

Zuordnungen der Abteilungen: KKH Lörrach

Das Kreiskrankenhaus Lörrach ist das größte Haus mit der besten diagnostischen

Ausstattung. Daher werden hier die Schwerpunkt- und operativ-stationären

Angebote konzentriert. Dazu zählen die Allgemein- und Viszeralchirurgie,

Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Innere Medizin mit den Schwerpunkten

Gastroenterologie, Onkologie, Palliativmedizin, Kardiologie und Pneumologie,

die Neurologie mit der Schlaganfalleinheit, Anästhesie, Intensivstation und

Intermediate Care, Akut- und Notfallmedizin, Orthopädische Chirurgie,

Psychosomatik, Radiologie, stationäres Operieren, Alterstraumatologie und

Geriatrie sowie die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte.

Zuordnungen der Abteilungen: KKH Rheinfelden

Das Kreiskrankenhaus Rheinfelden wird zum Zentrum für ambulantes Operieren in

Kombination mit einer Grund- und Regelversorgung der Inneren Medizin inklusive

Intensivversorgung, erweitert um die Diabetologie. Letztere zieht von

Schopfheim nach Rheinfelden um, genauso wie die Plastische, Hand- und

Fußchirurgie mit ihrem sehr hohen Anteil an ambulanten Eingriffen. Auch die

ambulanten Operationen weiterer Abteilungen, etwa der Orthopädischen Chirurgie

oder der Allgemein- und Viszeralchirurgie, werden in Rheinfelden durchgeführt.

Auch die Notaufnahme bleibt in Rheinfelden verortet.

Zuordnungen der Abteilungen: KKH Schopfheim

Im Kreiskrankenhaus Schopfheim ist seit vielen Jahren die Klinik für

Psychiatrie und Psychotherapie angesiedelt. Das Umstrukturierungskonzept sieht

vor, dass diese hier zugeordnet bleibt.

Zuordnungen der Abteilungen: St. Elisabethen-Krankenhaus

Die Leistungen des St. Elisabethen-Krankenhauses bleiben weitestgehend

unverändert. Die Gynäkologie und Geburtshilfe, die Kinder- und Jugendmedizin

mit Chirurgie sowie Belegärzte in den Bereichen HNO und Urologie sind hier

verortet. Die Plastische, Hand- und Fußchirurgie wird ihre Leistungen im St.

Elisabethen-Krankenhaus ausbauen: Operierten die Ärzte dieser Abteilung hier

bislang im Wesentlichen im Bereich des Brustzentrums, werden sie künftig alle

stationären Operationen im „Eli“ durchführen.

Statement der Klinikleitung

„Wir sind zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit dem Konzept an unsere

Mitarbeitenden und die Öffentlichkeit herangetreten, hatten um etwas Geduld

gebeten und versprochen, weiterhin transparent zu informieren. Dieses

Versprechen wollen wir hiermit gleichermaßen einlösen wie auch für den weiteren

Verlauf des Prozesses erneuern. Die Gespräche der vergangenen Wochen waren

intensiv und fruchtbar und wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten für

den konstruktiven Austausch. Die Umstrukturierung wird für uns alle eine

Herausforderung werden – doch sind wir davon überzeugt, dass sich die Mühen

lohnen und sich positiv auf die Patientenversorgung und die Attraktivität der

Kliniken als sicherer, kommunaler Arbeitgeber auswirken werden.“

Quelle: Pressemeldung, 14.12.2022