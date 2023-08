Leitung Medizincontrolling (m/w/d) St.-Clemens-Hospital Geldern

Das St.-Clemens-Hospital Geldern sucht zum nächstmöglichen Termin eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.clemens-hospital.de

St.-Clemens-Hospital Geldern

Leitung Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Verantwortung für die operative sowie strategische Leistungsplanung und -steuerung

Beratung der Klinikleitung hinsichtlich medizinstrategischer Themen und Planungen zur medizinischen Ausrichtung des Standortes

Entwicklung der klinischen Geschäftsprozesse und Unterstützung der Klinikleitung in der Interaktion mit den ärztlichen Leistungsträgern

Kontinuierliche Beobachtung und Weiterentwicklung des gesamten medizinischen Portfolios

Verantwortung für das MD-Management sowie Unterstützung und Optimierung der Erlöspotentiale in Zusammenarbeit mit den Kodierfachkräften

Qualitätssicherung der Leistungsdokumentation

Auswertungen und Analysen der vorhandenen Klinikdaten in Kooperation mit dem Controlling

Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Budgetverhandlungen

Bei Interesse Übernahme von Projekten und ggfs. zusätzliche Leitung des Bereichs Projektmanagement