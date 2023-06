Geschäftsführerwechsel in der Schön Klinik Bad Bramstedt

Neue Klinikgeschäftsführerin der Schön Klinik Bad Bramstedt (Pressemeldung).

Zum 1. Juli 2023 wird Kathy Döhler als Klinikgeschäftsführerin die Leitung der Schön Klinik Bad Bramstedt übernehmen. Sie folgt auf Timon Gripp, der die psychosomatische Fachklinik drei Jahre erfolgreich geleitet hat und jetzt als Klinikgeschäftsführer zu den beiden neuen Schön Kliniken in Rendsburg und Eckernförde wechselt. Döhler war zuletzt in der Schön Klinik Hamburg Eilbek tätig.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Döhler eine so qualifizierte Nachfolgerin für Herrn Gripp am Standort Bad Bramstedt gewinnen konnten. Sie verfügt über viel Erfahrung in der Gesundheitsbranche und kennt unsere Klinikgruppe sehr gut. Wir sind uns sicher, dass sie die besten Voraussetzungen mitbringt, um den erfolgreichen Weg der Schön Klinik Bad Bramstedt fortzuführen“, sagt André Trumpp, Chief Operating Officer (COO) der Schön Klinik Gruppe. In den letzten 15 Jahren war Döhler in verschiedenen beruflichen Stationen bei Sana und Asklepios im Qualitäts- und Prozessmanagement tätig, unter anderem als Leitung des Bereichs klinisches Risiko- und Qualitätsmanagement. Bei den Schön Kliniken verantwortete sie am Standort Hamburg Eilbek seit 2020 als Referentin der Klinikgeschäftsführung zahlreiche bereichsübergreifende Projekte. Zusätzlich leitete sie mehrere nichtmedizinische Abteilungen und war als Bereichsleiterin verantwortlich für das Qualitätsmanagement der gesamten Klinikgruppe.

„Die Schön Klinik Bad Bramstedt genießt einen exzellenten Ruf in der Behandlung von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, die größte psychosomatische Fachklinik Deutschlands zu leiten und bin begeistert, mit welch offenen Armen ich hier empfangen werde“, sagt Döhler. Über die letzten Wochen hinweg fanden bereits zahlreiche konstruktive Gespräche mit den einzelnen Bereichsleitungen statt und Döhler war oft vor Ort, um Einblicke zu erhalten und Mitarbeitende kennenzulernen. „Der direkte Austausch ist mir immer sehr wichtig“, betont sie. „Die erste Zeit werde ich daher intensiv auch dafür nutzen, mit den Mitarbeitenden vor Ort ins Gespräch zu kommen.“



Über die Schön Klinik Bad Bramstedt

Die psychosomatische Klinik im Norden Hamburgs ist mit mehr als 520 Betten und 3900 Patientinnen und Patienten im Jahr die größte psychosomatische Fachklinik Deutschlands für die Akut- und Rehabilitationsbehandlung. Bekannt ist die Klinik unter anderem für ihren in der Psychosomatik bislang einzigartigen Spezialisierungsgrad und die hohe Ausdifferenzierung der einzelnen Behandlungskonzepte. Neben den Schwerpunktstationen für Depressionen, Burnout, Angststörungen, Zwangsstörungen, Essstörungen sowie somatoforme und Schmerzstörungen stehen fünf Spezialstationen zur Verfügung zur Behandlung von ADHS bei Erwachsenen, Borderline und anderen Persönlichkeitsstörungen. Eine reine Jugendstation bietet individuelle Therapien für Essstörungen, Depressionen, Zwangsstörungen, emotionale Störungen und (nach Prüfung) Traumafolgestörungen. Das Therapiekonzept der Klinik ist integrativ-verhaltensmedizinisch ausgerichtet, die Behandlung erfolgt durch multiprofessionelle Teams. Das eigene Ausbildungsinstitut IVPM ermöglicht seit 20 Jahren Ärztinnen und Ärzten die komplette Weiterbildung zur Fachärztin Psychosomatische Medizin bzw. zum Facharzt Psychosomatische Medizin sowie Psychologinnen und Psychologen die Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin beziehungsweise zum Psychologischen Psychotherapeuten.

www.schoen-klinik.de/bad-bramstedt

Über die SCHÖN KLINIK GRUPPE

Die Schön Klinik Gruppe ist mit rund 12 000 Mitarbeitenden die größte familiengetragene Klinikgruppe Deutschlands. An derzeit 16 Kliniken sowie 30 ambulanten und tagesklinischen Einrichtungen in Deutschland beziehungsweise Großbritannien werden jährlich rund 300 000 gesetzlich und privat versicherte Patientinnen und Patienten behandelt. Zur Gruppe gehört ebenfalls die führende telemedizinische Online-Klinik MindDoc. Seit der Gründung durch die Familie Schön im Jahr 1985 setzt das Unternehmen auf Qualität und Exzellenz durch Spezialisierung auf die Bereiche Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie, Chirurgie, Innere Medizin und Rehabilitation.

Quelle: Pressemeldung, 29.06.2023