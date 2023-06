Koordinator*in Stationäre Patientenabrechnung / Medizincontrolling (w/m/d) Klinikum Wolfsburg

Das Klinikum Wolfsburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Koordinator*in Stationäre Patientenabrechnung / Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

Klinikum Wolfsburg

Koordinator*in Stationäre Patientenabrechnung

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung bis Entgeltgruppe 9b TVöD-K

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Koordination der gemeinsamen Themen von Medizincontrolling und stationärer Abrechnung

Zusammenführung von Erkenntnissen des Medizincontrollings (z.B. Klagewesen, Schlichtungsausschuss, Abweichungen zum Benchmark) in Bezug auf die Durchführung der stationären Abrechnung

Organisation und Optimierung der Prozesse in der Abrechnung und an den Schnittstellen mit anderen Abteilung wie Controlling, Buchhaltung, Kostensicherung

Koordination sowie Einführung und Implementierung neuer Software sowie Stammdatenpflege der stationären Abrechnung

Koordination und Zusammenführung technischer Fragestellungen in Bezug auf Abrechnung und Kodierung und Lösung gemeinsam mit der EDV

Unterstützung bei der Weiterentwicklung des MD-Managements sowie der Prozesse der Kodierung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Konzeption von Schulungen für Kliniken / Fachabteilungen in Bezug auf Inhalte der stationären Abrechnung und des Medizincontrollings

Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden und Betreuung von Praktikant*innen und Auszubildenden in Medizincontrolling und stationärer Abrechnung

Koordination externer Dienstleistungen für das Medizincontrolling und die stationäre Abrechnung

Sicherstellung des Einhaltens der Datenschutzrichtlinien bei der stationären Abrechnung

Erstellen von Statistiken und Berichten