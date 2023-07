Weiterer Geschäftsführer an den Asklepios Harzkliniken

Asklepios Harzkliniken mit weiterem Geschäftsführer (Asklepios).

Dennis Figlus, 34, ist seit dem 1. Juli 2023 neben Geschäftsführer Norman Schaaf weiterer operativer Geschäftsführer der Asklepios Harzkliniken. Dadurch soll Adelheid May, Regionalgeschäftsführerin der Asklepios Kliniken in der Region Harz, stärker entlastet werden. Übergeordnet für die Asklepios Harzkliniken bleibt weiterhin Regionalgeschäftsführerin May verantwortlich, sie wird sich wie bisher noch stärker auf die strategische Ausrichtung der Asklepios Kliniken in der Region konzentrieren. Figlus, studierter Betriebswirt und Consultant mit internationalem Bachelor-Abschluss, war zuletzt Geschäftsführer des traditionsreichen Akutkrankenhauses St. Franziskus-Hospital und des MVZ Franziskus in Winterberg im Hochsauerland.

Quelle: Asklepios, 03.07.2023