Neuer Geschäftsführer an der Asklepios Klinik Schildautal-Seesen

Asklepios Klinik Schildautal bekommt einen neuen Geschäftsführer (Asklepios).

René Klinger, 50, übernimmt zum 1. September 2023 die Geschäftsführung der Asklepios Klinik Schildautal Seesen. Übergeordnet für die Asklepios Region Harz bleibt weiterhin Regionalgeschäftsführerin Adelheid May verantwortlich. Klinger folgt auf Sebastian von der Haar, der nach zehnjähriger Tätigkeit in der Asklepios Gruppe und nach vier Jahren als Geschäftsführer der Klinik Schildautal nun bei Asklepios ausscheidet, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen. René Klinger verfügt über langjährige Erfahrungen im Management von privaten und kommunalen Gesundheitseinrichtungen. Zuletzt war René Klinger im Rahmen von Managementpartnerschaften Vorstand eines 530 Betten-Klinikums der Schwerpunktversorgung sowie Geschäftsführer von Tochterunternehmen und danach Geschäftsführer im Rahmen der Restrukturierung einer überregionalen MVZ Gruppe mit Sitz in Leipzig.

Quelle: Asklepios, 28.08.2023