Projektleitung Unternehmensentwicklung (m/w/d) Rems-Murr-Kliniken gGmbH Winnenden

Die Rems-Murr-Kliniken gGmbH, Winnenden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Projektleitung Unternehmensentwicklung (m/w/d)

Rems-Murr-Kliniken gGmbH

Projektleitung Unternehmensentwicklung

Am Jakobsweg 1

Vollzeit

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung

Durchführung strategischer und operativer (Teil-)Projekte insbesondere auf medizinstrategischer Ebene Weiterentwicklung der Projektmanagementstandards in den RMK Nachhaltige Sicherung der Projekterfolge durch strukturiertes Veränderungsmanagement und begleitende Kommunikation Unterstützung der Geschäftsleitung im Rahmen des Strategieprozesses Aufbereitung von Projektkennzahlen und Erstellung von Entscheidungsvorlagen für die vorgesetzten Stellen

Mehrjährige Erfahrungen in der Leitung von (Teil-)Projekten wünschenswert

Berufserfahrung im Krankenhausbereich

Stärke in konzeptionellem Arbeiten und in der Entwicklung von Strategien sowie deren Umsetzung