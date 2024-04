MEDICLIN kauft Reha-Klinik am Sendesaal (Pressemitteilung).

Der Kaufvertrag für die Reha-Klinik in Bremen wurde heute unterschrieben. Bremen/Offenburg, 05. April 2024. Ab heute ist es offiziell: MEDICLIN kauft die Reha-Klinik am Sendesaal, die bisher zur Specht Gruppe gehört. Heute Vormittag wurde der Kaufvertrag in Bremen unterzeichnet. „Wir heißen die Mitarbeitenden der Reha-Klinik am Sendesaal bereits heute herzlich willkommen“, sagt Dr. Joachim Ramming, Vorstandsvorsitzender der MEDICLIN. „Die Rehabilitation ist unsere Kernkompetenz und wir freuen uns darauf, die Reha der Zukunft gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen in Bremen zu gestalten!“ Die bestehenden Arbeitsverhältnisse sollen unverändert übernommen werden. Angestrebt wird ein Betriebsübergang noch im zweiten Quartal.

Thomas Piefke, der als COO bei MEDICLIN für den Bereich Reha zuständig ist, betont: „Im Rahmen unserer Reha-Strategie sind wir unter anderem dabei, unsere Strukturen im ambulanten und − wo passend − im stationären Bereich zu erweitern. Die Reha-Klinik am Sendesaal passt sowohl mit ihren Fachbereichen als auch mit ihrem Mix aus stationären und ambulanten Leistungen sehr gut zu unserer Gruppe.“

Die Klinik soll zukünftig von Holger Kammann geleitet werden, der zusätzlich Regionalgeschäftsführer und Leiter der MEDICLIN Hedon Klinik in Lingen ist. „Ich freue mich darauf, die Mitarbeitenden der Reha-Klinik am Sendesaal in den kommenden Wochen und Monaten kennenzulernen und den weiteren Weg gemeinsam zu gehen“, sagt Kammann.

Quelle: Pressemitteilung, 05.04.2024