BDPK wählt neuen Vorstand

Neuer Vorstand des BDPK gewählt (Pressemeldung).

Im Anschluss an den diesjährigen BDPK-Bundeskongress wählte die Mitgliederversammlung des BDPK Dr. Hans-Heinrich Aldag zum neuen Präsidenten. Die Amtszeit des ehrenamtlichen BDPK- Vorstands beträgt drei Jahre, danach wird turnusgemäß neu gewählt. Dr. Katharina Nebel, seit 2009 und über fünf Wahlperioden Präsidentin des BDPK, trat bei der BDPK-Mitgliederversammlung am 14. Juni 2024 nicht zur Wiederwahl an. Zu ihrem Nachfolger wurde Dr. Hans-Heinrich Aldag, Geschäftsführer der Waldklinik Jesteburg, gewählt. In Anerkennung ihres Engagements für den Verband wurde Dr. Nebel von der Mitgliederversammlung als Ehrenmitglied gewählt.

Ebenfalls zum Ehrenmitglied gewählt wurde Dr. Dr. Martin Siebert, der nicht mehr zur Wiederwahl in den Vorstand angetreten war. Nicht mehr angetreten waren auch Franzel Simon und Ulf Ludwig. Ihre Nachfolger im BDPK-Vorstand sind Phillip Fröschle (CEO Paracelsus-Kliniken), Markus Frenzer (CEO Nanz medico), Dr. Matthias Hagen Lakotta (Geschäftsführer Recura Kliniken) und Robert Möller (CEO Helios Kliniken). Weitere Mitglieder des 15-köpfigen Vorstands sind Dr. Ursula Becker (Geschäftsführende Gesellschafterin Dr. Becker Klinikgruppe), Michael Dieckmann (CDO Ameos Gruppe), Georg Freund (Geschäftsführender Gesellschafter Reha-Kliniken Küppelsmühle), Dr. Mate Ivančić (CEO Vorsitzender Geschäftsführender Direktor der Schön Kliniken), Thomas Lemke (Vorstandsvorsitzender Sana Kliniken), Dr. Joachim Ramming (Vorstandsvorsitzender Mediclin AG), Ellio Schneider (Geschäftsführer Waldburg-Zeil Kliniken), Markus Stark (Geschäftsführer Kliniken Dr. Erler), Heiko Stegelitz (Geschäftsführer Parkinson-Klinik Ortenau) und Marco Walker (CEO Asklepios Kliniken).

Quelle: Pressemeldung, 14.06.2024