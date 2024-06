Engere Zusammenarbeit mit Asklepios im Bereich der Medizinischen Direktion

Gemeinsame Medizinische Direktion für Rhön und Asklepios (UKGM).

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat anlässlich des Ausscheidens von Prof. Dr. Bernd Griewing als Chief Medical Officer (CMO) den Bereich der Medizinischen Direktion neu geregelt. Prof. Dr. Bernd Griewing (63), bisher CMO und Generalbevollmächtigter, verlässt das Unternehmen zum 30. Juni 2024. Künftig wird PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh (47), Vorständin und CMO der Asklepios Kliniken GmbH & Co KGaA, die Unternehmensleitung und Kliniken im Bereich der Medizinischen Direktion begleiten. Mit dieser Neuregelung wollen RHÖN und Asklepios ihre Zusammenarbeit im Konzernverbund weiter ausbauen und Synergien schaffen.

Prof. Dr. Bernd Griewing (63) hatte angeregt, die nun anstehenden Integrationsaufgaben in die Hände der nächsten Generation zu legen und die vorzeitige Übergabe seiner Aufgaben empfohlen. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch mit Bedauern, aber auch mit großem Respekt und in Anerkennung der Leistungen von Prof. Griewing für das Unternehmen entsprochen.

„Prof. Griewing blickt auf eine über 25-jährige erfolgreiche Tätigkeit für die RHÖN-KLINIKUM AG zurück. In dieser Zeit hat er nicht nur die Entwicklung des Unternehmens zu einem der größten und innovativsten Gesundheitsdienstleister in Deutschland geprägt. Er war auch maßgeblich verantwortlich für den Aufbau des RHÖN-Campus-Konzepts, das für eine ganzheitliche, sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung steht und am Standort Bad Neustadt in idealtypischer Weise umgesetzt wurde. Mit seiner Entscheidung, sein Amt niederzulegen, möchte Prof. Griewing die Integration der RHÖN-KLINIKUM AG in den Konzernverbund der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA fördern und die Verschlankung und Harmonisierung der Führung vorantreiben. Wir danken Herrn Prof. Griewing für sein großes und erfolgreiches Engagement für die RHÖN-KLINIKUM AG und wünschen ihm für seine Zukunft privat und beruflich alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Frau PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh bereit ist, zusätzlich zu ihren anderen Funktionen den Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG mit ihrer Expertise zu begleiten, und wünschen ihr für ihre weitere Tätigkeit größtmöglichen Erfolg“, sagt Jan Liersch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der RHÖN-KLINIKUM AG.

PD Dr. Sheikhzadeh ist seit Juli 2022 als CMO Mitglied des Vorstands der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Sie bringt ihr breites medizinisches Wissen, ihre Führungsqualitäten und ihre umfassenden Kenntnisse der Organisationsabläufe in Krankenhäusern in konzernweite Projekte ein und gestaltet die Integration der Konzerntöchter in den Verbund der Asklepios Kliniken Gruppe mit. Hier verantwortet sie die medizinische Strategie im Sinne einer ganzheitlichen, wertebasierten Medizin (Value-based Healthcare) mit der Etablierung medizinischer Standards und Prozesse. Als CMO der Asklepios Kliniken GmbH & Co KGaA verantwortet sie die Themen ambulante Medizin, Pflege, Krankenhaushygiene, Medical School Hamburg & Stettin sowie die Bereiche Medizin & Wissenschaft, Strategisches Qualitätsmanagement und den Bereich Forschung.

Quelle: UKGM, 19.06.2024