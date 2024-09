Kodierfachkraft Standortleitung Kodierung (m/w/d) Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen

Die Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft als Standortleitung Kodierung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.gesundheitnord.de

Gesundheit Nord gGmbH

Kodierfachkraft

Vollzeit

38,5

Vergütung: 49700 bis 67600 nach TVöD-K (EG 10)

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Sie leiten unser Kodierfachkräfte-Team vor Ort am Standort personell und organisatorisch Sie arbeiten selbstorganisiert in der Kodierung mit und haben somit immer einen aktuellen Überblick über die Kodierprozesse Sie sind Ansprechpartner/in für Kodier- und Abrechnungsfragen

Sie sind Medizinische /r Kodierer /in, Medizinische /r Fachanstellte /r bzw. Arzthelfer /in oder Gesundheits- und Krankenpfleger /in mit Weiterbildung zur Kodierfachkraft (m/w/d)