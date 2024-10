FEK Neumünster mit neuer Geschäftsführerin

Neue Geschäftsführerin des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster (Pressemitteilung).

Wir, das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster, freuen uns, die Berufung von Svenja Ehlers zur neuen Geschäftsführerin bekanntzugeben. Frau Ehlers übernimmt Mitte November 2024 die Geschäftsführung und löst damit den Interims-Geschäftsführers Dr. Ralf Paland ab. Die neue Geschäftsführerin Svenja Ehlers bringt mehr als 20 Jahre Managementerfahrung in der Gesundheitsbranche und bringt ein hohes Maß an Erfahrung und Kompetenz auch vor dem Hintergrund der anstehenden Krankenhausreform mit. Die Gesundheitsökonomin und Sozialwissenschaftlerin war in ihren letzten Positionen als Kaufmännische Direktorin und Prokuristin im Klinikum Kassel, dem größten kommunalen Krankenhaus Nordhessens und als Geschäftsführerin im Sana-Klinikum Remscheid, einziger großer Akut- und Schwerpunktversorger der Stadt im Bergischen Land (Nordrhein-Westfalen) tätig, bevor Sie in das führende Krankenhausberatungsunternehmen Lohfert & Lohfert in Hamburg wechselte, in dem Sie aktuell tätig ist. Svenja Ehlers kehrt mit der Übernahme der Geschäftsführung des Friedrich-Eberts-Krankenhaus in ihre Heimatstadt Neumünster zurück.

Ihre fachlichen Kenntnisse und Ihre Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten wird sie nun im Friedrich-Ebert-Krankenhaus und in den Tochterunternehmen einbringen. Um selbst fit und gesund zu bleiben, findet Svenja Ehlers ihren Ausgleich im Triathlon. Die 52-jährige lebt in Hamburg und freut sich wieder Zeit in Neumünster zu verbringen.

Hauke Hansen, Aufsichtsratsvorsitzender der FEK GmbH, zeigt sich außerordentlich erfreut über die Besetzung: „Svenja Ehlers hat sich in einer bundesweit durchgeführten Ausschreibung durchgesetzt, und wir sind sicher, dass wir die Position der Geschäftsführung mit ihr äußerst qualifiziert besetzt haben. Ihre umfassende Erfahrung in leitenden Positionen

sowie ihr strategischer Weitblick machen sie zur idealen Besetzung für die zukünftigen Herausforderungen des FEK. Zu dem kennt Sie als gebürtige Neumünsteranerin unsere Stadt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die positive Entwicklung des Hauses weiter voranzutreiben.“

Die neue Geschäftsführerin freut sich schon sehr auf die neue Aufgabe. „Ich werde mich mit meiner vollen Kraft und Energie der Weiterentwicklung des Friedrich-Ebert-Krankenhauses widmen. Das FEK hat für die Stadt Neumünster und die Region als Gesundheitsversorger und als größter Arbeitgeber eine besondere Bedeutung für die Menschen vor Ort. Ich freue mich, gemeinsam mit den Mitarbeitenden und Partnern das FEK in die Zukunft zu führen“, äußert sich Svenja Ehlers

Quelle: Pressemitteilung, 15.10.2024