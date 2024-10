Klinikum St. Georg Leipzig mit neuem medizinischen Geschäftsführer

Neuer Medizinischer Geschäftsführer am Klinikum St. Georg Leipzig ergänzt die Geschäftsführungsriege (Medienmeldung).

Professor Michael Geißler übernimmt ab sofort neu die Aufgabe als Medizinischer Geschäftsführer des Klinikums St. Georg gGmbH. Er ergänzt damit die bestehende Geschäftsführung um Dr. Iris Minde und Claudia Pfefferle. „Wir freuen uns, mit Prof. Geißler einen erfahrenen Kollegen in Sachen Medizin und Klinikmanagement an Board zu haben und nun gemeinsam die Geschicke des Klinikums zu leiten sowie dessen Entwicklung weiter voran zu treiben“, bekräftigten beide Geschäftsführerinnen bei der Begrüßung.

„Auch ich freue mich auf die neue Herausforderung hier am Klinikum St. Georg. Die bevorstehenden strukturellen und damit einhergehenden medizinischen Veränderungen haben, trotz der unsicheren bundespolitischen Rahmenbedingungen, ein enormes Potenzial für das Klinikum. Ich werde meine gesamte breite medizinische Erfahrung und Managementkompetenz zum Wohle des Klinikums einbringen. Mit der Transformation des Klinikums werden wir für unsere Patienten und Mitarbeitenden Medizin auf höchstem Niveau auch weiterhin anbieten können. Dabei ist es mir wichtig, die damit verbundenen neuen patientenzentrierten Prozesse gut vorzubereiten und die Mitarbeitenden mitzunehmen“, erklärte Geißler. Die strategische medizinische Ausrichtung und die Bewältigung der aktuellen angespannten Lage sind die Hauptaufgaben, denen sich der neue Geschäftsführer zukünftig bei seiner Arbeit im Klinikum St. Georg stellen muss.

Seit 2020 führte Geißler zuletzt das Städtische Klinikum Karlsruhe, eines der größten kommunalen Maximalversorgerkliniken Deutschlands, als Medizinischer Geschäftsführer. Davor verantwortete er, neben seiner Tätigkeit als Chefarzt für Onkologie, Gastroenterologie und Infektiologie, fünf Jahre lang als Ärztlicher Direktor des Klinikums Esslingen unter anderem die medizinisch-strategische Planung, die Wettbewerbsfähigkeit und die Optimierung medizinischer Leistungsprozesse, die Digitalisierungsstrategie, Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung sowie die Personalentwicklung des Hauses. Geißler zählt zu den renommiertesten Onkologen Deutschlands. Er ist an bedeutenden nationalen und internationalen Studien beteiligt und in wissenschaftlichen Gremien vernetzt.

2005 berief ihn das Klinikum Esslingen zum Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie und Infektiologie, die Geißler deutlich ausbaute. Er studierte in Mainz Humanmedizin und absolvierte seine klinische sowie wissenschaftliche Ausbildung am Universitätsklinikum Freiburg und der Harvard Medical School in Boston, USA.

Quelle: Medienmeldung, 15.10.2024