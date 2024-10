Klinische Kodierfachkraft / Dokumentationsassistent (m/w/d) Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

Die Klinikum Dahme-Spreewald GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft / Dokumentationsassistenten (m/w/d) (Stellenanzeige).

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

Klinische Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

Abwechslung pur

Du bist die zentrale Anlaufstelle für alle Belange rund um die medizinische Dokumentation

Du unterstützt Ärzte, Pflegekräfte und das Controlling bei der richtigen Kodierung und Erfassung der Behandlungsdaten

Zudem unterstützt du aktiv bei der Verweildauersteuerung und verbesserst die Dokumentationsqualität durch eine fallbegleitende Kodierung

Mitten im Geschehen

Du arbeitest Hand in Hand mit unserer Patientenabrechnung und trägst dazu bei, Kodierungen nach DRG, ICD und OPS-Katalogen einwandfrei vorzubereiten und Abrechnungen zeitnah zu erledigen

Immer up to date

Du schulst das medizinische Personal in den neuesten Dokumentationsrichtlinien und sorgst dafür, dass alles rechtzeitig und korrekt im System landet