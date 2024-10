Marienhaus-Gruppe: Neue Leiterin zur Förderung der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)

Neue Operative Leiterin für den Bereich Ambulante Medizin in der Marienhaus-Gruppe (Pressenachricht).

Waldbreitbach. Zum 1. November 2024 wird Lioba Iatridis (38) die Operative Leitung des Bereichs Ambulante Medizin innerhalb der Marienhaus-Gruppe übernehmen und gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), Thorsten Kopp, den Ausbau dieses Zukunftsbereichs in der Gesundheitsversorgung vorantreiben. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung der MVZ.

Über die letzten zehn Jahre hat die ambulante Versorgung von Patienten als Vorstufe einer stationären Behandlung kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Durch die technische Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung werden zunehmend mehr Behandlungen und auch Operationen ambulant mit einer anschließenden kurzen Überwachungszeit durchgeführt. Darüber hinaus haben die Einschränkungen während der Pandemie in den vergangenen drei Jahren zu einem massiv gestiegenen Bedarf an ambulanten Versorgungsmöglichkeiten geführt.

Aber auch die Kostenentwicklung in der medizinischen Versorgung sowie die bevorstehende Reform der Krankenhauslandschaft durch das Bundesgesundheitsministerium sorgen für weitere Wachstumsimpulse in diesem Bereich. Die Marienhaus-Gruppe hat die Möglichkeiten erkannt und arbeitet an einem Ausbau der ambulanten Versorgungsstruktur in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und dem südlichen Nordrhein-Westfalen.

Lioba Iatridis hat nach ihrer Ausbildung zur Arzthelferin von 2008 bis 2014 als Praxismanagerin in Einrichtungen der ambulanten Versorgung im Sauerland und im Ruhrgebiet gearbeitet 2014 wechselte sie für ein Jahr in den Bereich Notdienstorganisation zur GMG Gesundheitsmanagementgesellschaft, um anschließend bis Ende 2020 als Praxismanagerin in den C3 Kliniken Essen zu arbeiten. Anfang 2021 wechselte sie als Kaufmännische Leiterin der MVZ zum GFO-Verbund, um die qualitative und wirtschaftliche Weiterentwicklung der 12 Praxen in der Region Köln/Bonn voranzutreiben.

Berufsbegleitend hat Lioba Iatridis im März 2017 ihr Studium des Gesundheits- und Sozialmanagement mit einen Bachelor of Arts erfolgreich abgeschlossen. Derzeit ergänzt sie diesen mit einem berufsbegleitenden Masterstudiengang in Health Administration an der Universität Bielefeld.

Quelle: Pressenachricht, 23.10.2024