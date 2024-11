Neue Interim-Geschäftsführerin an der Agaplesion Bethesda Klinik Ulm

Agaplesion Bethesda Klinik Ulm: Anja Schebesta übernimmt ab 1. November interimsweise die Geschäftsführung (Pressenachricht).

An der AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM stehen personelle Veränderungen an: Anja Schebesta wird ab 1. November 2024 übergangsweise die Leitung des Hauses von Birgit Stier übernehmen, die nach ihrer zehnjährigen Amtszeit als Geschäftsführerin in den Ruhestand verabschiedet wird. „Anja Schebesta hat sich in den zurückliegenden Jahren in der AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM zu einer überzeugenden Führungspersönlichkeit entwickelt, die maßgeblich zur positiven Entwicklung des Hauses beigetragen hat. Durch ihre Einblicke in unterschiedliche Bereiche des Hauses – sie war bereits als Assistenz der Geschäftsführung, in der Unternehmenskommunikation und seit 2019 als kaufmännische Leitung tätig – ist sie mit allen Prozessen vertraut und bestens vernetzt. Ich wünsche ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg, Freude und Gottes Segen“, erklärt Dr. Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG.

„Unsere langjährige Geschäftsführerin Birgit Stier haben wir kürzlich feierlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im Namen des gesamten Vorstands danke ich Birgit Stier für ihren vorbildlichen Einsatz! Sie war insgesamt beeindruckende 27 Jahre erfolgreich im AGAPLESION Verbund tätig. Durch Ihre hohe fachliche und soziale Kompetenz hat sie die AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM zu einem Leuchtturm der geriatrischen Versorgung für die Menschen im Großraum Ulm entwickelt. Für ihren neuen Lebendabschnitt wünsche ich Birgit Stier viel Gesundheit uns alles erdenklich Gute,“ ergänzt Horneber.

Die gebürtige Ulmerin Anja Schebesta blickt mit Vorfreude auf ihre neue Aufgabe. „Das ‚Bethesda‘ ist seit vielen Jahren meine berufliche Heimat. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, in der vor uns liegenden Übergangszeit einen Beitrag für die positive Weiterentwicklung des Hauses zu leisten. Unser starkes Team in Ulm, unser Miteinander ist und bleibt der Schlüssel für unseren Erfolg. Und der liegt in der ganzheitlichen und dem Menschen zugewandten Altersmedizin nach modernsten medizinisch-pflegerischen Standards“, betont Schebesta.

Anja Schebesta studierte in Neu-Ulm Gesundheitsmanagement und machte im Anschluss ihren Master in „Advanced Management“. Im April 2015 startete sie ihre Karriere in der AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM als Assistentin der Geschäftsführung. Sie war zudem verantwortlich für den Bereich Unternehmenskommunikation. 2019 übernahm sie schließlich die Kaufmännische Leitung und wurde Teil des Führungsteams des Hauses.

Anja Schebesta lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Ulm.

Als Standort für moderne Hochleistungsmedizin mit ausdifferenzierten geriatrischem Leistungsangebot ist die AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM eine feste Größe im Gesundheitssektor der Region. Die Fachabteilungen und Kompetenzzentren zeichnen sich durch modernste medizinische Behandlung und Pflege nach höchsten Qualitätsstandards aus. Zusätzlich bietet die AGAPLESION BETHESDA WOHNEN & PFLEGEN ein Pflegeangebot in unmittelbarer Nähe zur Klinik mit modernen Servicewohnungen, einem stationären Pflegeheim und dem Angebot für Tagespflege.

Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in Frankfurt am Main von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend christliche Gesundheitseinrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und Wettbewerbssituation zu stärken.

Zu AGAPLESION gehören bundesweit mehr als 100 Einrichtungen, darunter 20 Krankenhausstandorte mit 6.033 Betten, 40 Wohn- und Pflegeeinrichtungen mit 3.673 Pflegeplätzen, sieben Hospize, 29 Medizinische Versorgungszentren, sieben Ambulante Pflegedienste und eine Fortbildungsakademie. Darüber hinaus bildet AGAPLESION an 14 Standorten im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege aus.22.000 Mitarbeiter:innen sorgen für ganzheitliche Medizin und Pflege nach anerkannten Qualitätsstandards. Pro Jahr werden rund eine Million Patientinnen und Patienten versorgt. Die Umsatzerlöse aller Einrichtungen inklusive der Beteiligungen betragen 1,8 Milliarden Euro.

Die alleinigen Aktionäre der AGAPLESION gAG sind verschiedene traditionsreiche Diakoniewerke und Kirchen. Auch durch diese Aktionäre ist die AGAPLESION gAG fest in der Diakonie verwurzelt und setzt das Wohl ihrer Patientinnen und Patienten, Bewohner:innen sowie Mitarbeiter:innen als Maßstab für ihr Handeln.

Quelle: Pressenachricht, 31.10.2024