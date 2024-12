Abteilungsleitung Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d) Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH

Die Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Abteilungsleitung Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d) im Gesundheitswesen (Stellenanzeige).

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH

Abteilungsleitung Finanz- und Rechnungswesen

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD

Als Führungskraft übernehmen Sie die folgenden Aufgaben in Eigenverantwortung und je nach Erfahrungshintergrund in enger anfänglicher Begleitung:

Fachliche Führung sowie Weiterentwicklung der verbundweiten Abteilung mit insgesamt 13 Mitarbeitenden

Sicherstellung der gesamten Buchführung von Mutter- und Tochtergesellschaften

Erstellung der Jahresabschlüsse nach HGB/KHBV sowie des Konzernabschlusses

Mitarbeit an der Erstellung der Unternehmenspläne

Ansprechpartner:in für steuerrechtliche Themen, Begleitung der Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden

Erstellen und Überwachen des Liquiditätsmanagements und der monatlichen Prognosen

Mitansprechpartner:in für Wirtschaftsprüfer*innen, Betriebsprüfer:innen, Banken und Behörden

Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit und lösungsorientierte Weiterentwicklung von administrativen Schnittstellen